群嘲苹果？不过是爱到深处自然黑

作者：虫二

最近的苹果流年不利，刚刚过去的圣诞购物季，iPhone X被降价的iPhone7抢戏，有可能拖累明年Q1的数据，官方关于旧机变慢的神回复以及道歉都不能令人满意，再加上创新乏力的老梗，库克的苹果似乎正陷入无休止的争议。

到底是谁在黑苹果？

一直以来，果黑都是一个有广泛社会基础的群体，主要来源是三个。

最活跃的当然是友商

三星调侃苹果历史最为悠久，最近的Galaxy Note 8广告就虚拟了一位果粉的窘迫时刻，将历代iPhone从头到尾Diss了一遍，对三星来说，每发新机，先撩苹果几乎成了惯例，但中国手机厂商对苹果的心态就要复杂得多。

从雷军到黄章再到罗永浩，无一例外都是苹果的忠实门徒，他们对乔布斯的精神遗产保持着始终如一的尊敬，所以你能看到，2013年当群嘲苹果变成治正确时，雷军接受《新京报》采访反而坦诚，iPhone仍是目前最好的智能手机；当罗永浩戏称苹果为“巨型乡镇企业”时，也只是把锤子称为“全球第二好用的智能手机”。

这些大佬一边毫不留情的与库克掌舵的变味儿的苹果竞争，一边又幻想自己才是极简主义、工匠精神等乔布斯式思想的衣钵传人。

推波助澜的是舆论

手机是互联网媒体关注的热点，从今年上半年今日头条的数据来看，有关苹果的资讯总量和阅读量都居首位，在所有手机品牌的总资讯量中占比最高，达到18.47%，在兴趣用户量的占比中，也以19.08%排名第一，这意味着苹果保持了极高的关注度。

这也决定了内容生产者会选择快速站队并输出情绪化的信息，以满足读者的需求，苹果相对封闭的企业文化、严苛而缺乏沟通的单方面管理措施，都助长了这一点。

落井下石的是看客

尽管新增用户的速度低于安卓阵营，但iPhone拥有整个手机行业忠诚度最高的用户群体，这是人所共知的事实。去年的数据是iPhone换机用户中有50.3%仍会留下，三星是10.46%，小米5.94%，华为5.43%，魅族5.33%。

苹果的黑点更多是来自于那些并非iPhone用户的人，大致有三类。

第一类当然是安卓粉，他们喜欢开放的系统，反对任何形式的封闭。

另一类是怀旧派，他们对于苹果弄残诺记，灭了MP4、PSP这些旧爱不能释怀，逢果必黑。

还有一些喜欢iPhone却囊中羞涩又无卖肾勇气的人，因爱生恨，爱到深处自然黑。

所以，苹果总是很倒霉！

一边被不是用户的人怼到天昏地暗，一边在不相干的友商活动上，又不断被拿来致敬或强行碰瓷，明明不在局中，却总是投射出巨大的心理阴影。

也许这就是苹果的夙命。

能真正危害苹果的是啥？

不过从长远看，真正危害苹果的，未必是外间的浮议，倒可能是苹果的自误。

过于自我而不走心的苹果范儿

这从摇曳多姿的苹果式中文就可见一斑，比如“Retina的大作，一款又一款”，“让妈妈开心的礼物，开了又开”这样的神句式，令语文老师有扔一本《辞海》过去的冲动。

像降速保护手机这样的措施，原本没什么槽点，完全可以通过正常的科普文释疑，股价的波澜不惊也证明了这一点，但傲娇的、高高在上的、冷漠刻板的苹果总有本事把任何一件小事变成自黑，再通过道歉升级为危机公关，不服不行。

从小众到大众是一条不归路

乔布斯的苹果本质上是一个高度意念化的品牌，而不是人们熟稔的大众消费品。当年的苹果抓住了个人PC的历史机遇推出Macintosh，以2435美元的价格+128K内存、9英寸屏幕的配置横扫市场，虽然在与Winter阵营的历史性较量中败阵，却树立了专业用户的超级口碑，得以顽强存活。如今的Mac以7%的市场份额获取了PC行业60%的利润。这种情况在智能手机上得到复制，iPhone以13%的份额赚取了手机行业83%的利润。

苹果商业模式的核心不是占领大众消费市场，而是以明显高于行业单价的产品收割最顶端也最有价值的用户，但作为市值破万亿的科技公司，苹果也面临着越来越多的内外部压力，迫使它沿着出货量而不是利润的道路前进。

在刚刚过去的圣诞购物季，iPhone和iPad以44%的设备激活率成为最靓眼的品牌，三星只有26%，华为、小米、OPPO、VIVO都在个位数，但具体到机型数据上，iPhone 7份额最多达到15.1%，随后是iPhone 6的14.9%，新机iPhone X的14.7%，iPhone 8和iPhone 8 Plus分别是8.1%和8.7%。

对苹果来说，好消息是多年的消费惯性得到延续，仍然是全民节日的销量担当，坏消息是超额利润的高价新品第一次不再是主角。

不拼研发，只吃现成的

苹果研发投入一向较少，按标普智汇的数据，高通研发投入约占营收的23%，在科技公司中高居第一，脸谱达到20.5%，谷歌、微软、亚马逊也在10%以上。相比之下，苹果三星只占营收的4.6%，去年才首次超过100亿美元，而三星是140亿美元，华为也有10亿美元，占营收之比更高达14.65%。

之所如此有两个原因。

1.苹果研发强调的是聚焦、实用和功利导向。

也就是说，苹果很少做基础研究，在研的都是能够与现有业务快速融合的技术。苹果在日本横滨的亚洲最大研发中心就主要关注材料科学、交通以及医疗健康；在以色理赫兹利亚的研发中心重点是储存空间、处理器以及通讯芯片；在加拿大渥太华的研发中心是汽车控制系统；印度海得拉巴研发中心是高精地图；法国格勒诺布尔研发中心是成像技术；苹果在苏州、上海市、深圳和北京新设立的四家研发中心，重点则是中国消费者能够感知的应用技术。

苹果历来不是靠技术革命推动产品创新的，在乔布斯时代就是如此，苹果依赖的是成熟稳定技术与封闭系统的优越体验的融合。

2.注重以“购”代“研”。

iPhone的竞争力源于生态系统而不是硬件或技术创新，因此对苹果来说，动用2700亿美元的现金储备直接获得产品和技术是比自主研发更有效的方式。

自2013年以来，苹果收购了55家公司，其中11家披露了交易金额的公司就高达55亿美元，5年来保持着每年收购8-13家公司的速度。在2014年的加州Cupertino大会上，库克信誓旦旦向股东们保证苹果仍是一家创新公司，其主要论据就是16个月内创纪录的收购了23家公司。

以购代研的副作用是苹果收购的技术门槛越来越低，有时仅仅是为了填充生态系统中的某项短板就一掷千金。比如不久前对音乐发现平台Shazam的收购。

营收和生态过度依赖iPhone

2015年，苹果营收是2340亿美元，其中iPhone贡献达到65%，今年的情况也不会有多大改变，iPhone营收仍会达到63.1%的比例。

苹果不像安卓系统有大量厂商助阵，在iPad式微，手表等产品存在感薄弱的情况下，对iPhone的依赖有增无减。IOS生态的活力来自于大量的不断激活设备的支持，IOS用户每月在应用市场花费15.24美元，大大超过安卓的7美元，这使得大量开发者在安卓用户总规模超过iPhone时仍然愿意为IOS系统花费更多精力。

对苹果来说，只有两种变化是灾难性的。

1.在线设备的绝对数量下降。

如果iPhone保有量下滑，定位趋向边缘和小众，生态系统活跃度不足，开发者逐渐离场，这才会削弱换机忠诚度之类的重要指标，形成恶性循环。

2.廉价设备成为主流。

苹果从2013年iPhne 5c开始推动与主产品并行的廉价手机策略，影响了部分务实用户的选择，这在圣诞购物季上已有苗头。假定有一天，IOS和安卓系统用户的消费能力接近，对苹果也是致命打击。

其实观察iPhone的生命力有个简单有效的方法，就是看看今年的公司年会上，iPhone还是不是抢手货，往往嘴上说着不要，身体还是很诚实的。