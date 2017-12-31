每日优鲜便利购获2亿美元融资，腾讯、鼎晖领投

2017年12月29日，每日优鲜正式对外宣布，旗下孵化半年的无人零售项目便利购，近日已分拆成独立运营的子公司，并获得2亿美元A+B轮融资，其中腾讯领投A轮合计5300万美金，元生资本、时代资本、KTB跟投；鼎晖领投B轮合计1.44亿美金，北极光创投、启明创投、君联资本、微光创投、光源资本跟投。其中，光源资本担任独家财务顾问。

每日优鲜联合创始人兼CEO徐正谈到这次融资，他说：“通过便利购，我们可以连接很多资本，我们希望在这个赛道更快地确定格局。我们跟腾讯谈的时候，也是看中腾讯过去在这么多赛道的打磨，我觉得它对这种高频的场景有更好的理解。”

这是北京寒冷的冬天，这是无人货架温暖的春天。

便利购是每日优鲜在今年6月上线的无人货架项目，徐正在28日下午对虎嗅说：“某公司三月份在每日优鲜的办公室摆了个无人货架，我们当时觉得这应该是我们来做才对啊。四月份我们就开始论证，六月份便利购开张，十二月份便利购获得2亿美元融资。”

此前的12月24日，每日优鲜合伙人许晓辉宣布每日优鲜将宣布完成新一轮融资——有媒体报道当时称是5亿美元——所获资金将用于无人货架便利购业务。

“看上去无人货架这个线下赛道的规模可能还不会成为社会零售行业的主体，但它有更好的行业集中度。”徐正补充道。

腾讯是每日优鲜的大金主，此前，腾讯已经连续3次投资了每日优鲜。每日优鲜成立于2014年11月，定位于生鲜O2O，此前已完成5轮融资，最近的一次是今年3月完成的2.3亿美元C+轮融资。

腾讯在11月8日于成都举办的2017腾讯全球合作伙伴大会上宣布推出“智慧零售解决方案”，以便与阿里巴巴提出的“新零售”区隔，马化腾在致全球合作伙伴的信中说：“我们希望通过真正让商家拥有自主运营流量与粉丝的能力，破除目前零售行业中的‘窄平台’规则，帮助大家从‘二选一’的困境中走出来。”

但无论是新零售，还是智慧零售，没有本质的区别。比如无人货架，其主要区别在于无人货架上的支付二维码是微信的还是支付宝的。

之于便利购，它与市面上其它无人货架最大的不同在于它的品类更加丰富，它的供货直接来自前置仓，借助每日优鲜的供应链，除了各种零食、饮料，它还售卖新鲜的水果。跟大多数无人货架提供零食货架和冷藏货架相比，便利购还多出一个小型的冷柜，可以放冰淇淋以及各种饮料。

如果说便利店是超市的迷你版，那无人货架则是便利店的迷你版。

以虎嗅办公室为例，前段时间有个无人货架A入驻了虎嗅，开始的时候配货员几乎每天都要补货，它的支付方式只有一种——微信支付，只需要扫一下货架上的二维码，就可以手机里选择你要的商品，然后支付、取货。这些商品有一个很大的特点，就是价格比公司附近的7-11便利店的同款产品便宜。

如果说便利店解决了你最后500米-1000米的消费需求，那放在公司的无人货架则解决了你最后10米的消费需求。至少从无人货架入驻后，虎嗅的同事已经很少去旁边的7-11了。

在无人货架A独霸虎嗅的那几周，配送员开心地告诉我，虎嗅是他们在北京六七十家进驻的企业中消费最快的——他可以通过后台监控每个无人货架的“库存”，他每天要拎着四五包商品来上货。

但他很快闲下来了。因为另一个无人货架品牌B也入驻了虎嗅，无人货架B没有冷柜，所有的商品都是常温状态，包括饮料。它提供支付宝和微信支付两种支付途径，第一次购买需要先关注它的服务号。

摆放在虎嗅公司里的无人货架，绿色为无人货架A，红色为无人货架B

无人货架B与无人货架A有着截然不同的特点：

1.无人货架B的每个商品上都贴着一个二维码，颇有“所扫即所得”的意思——但有时候经常扫码不成功。而无人货架A则只需要在微信里扫描二维码后在手机上选好商品，支付后直接拿走对应的商品——但会发生支付完了发现对应的商品没有货的尴尬； 2.无人货架B的商品要比无人货架A的贵一些，但它胜在每周都打折，第一周5折，第二周6折，第三周7折……当然，这些折扣限于单次购买金额在10元以下，并且每天只有一次优惠。 3.无人货架B上货不如无人货架A上货及时。

但就是这小小的折扣让无人货架B动辄脱销，而旁边曾风光一时的无人货架A则开始乏人问津。

目前，我们不知道便利购属于哪种情况。

继打车App、共享单车之后，无人货架是否会沦为补贴大战的新战场呢？答案几乎是肯定的。

无疑，无人货架作为直接摆放在办公室里、最接近消费者的一种零售业态，它拥有高频高转化率的消费场景，它也必然成为阿里和腾讯的新战场。