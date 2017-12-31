《黑镜》导演怒喷超级英雄电影：它们毁了观众

好莱坞影星、两度获得奥斯卡最佳女演员、近年主攻导演事业、执导了《黑镜》第四季的朱迪·福斯特认为，主宰了电影市场的超级英雄电影正毁了观众，对观众产生了负面影响，而且毁了好莱坞的良性发展。

▲朱迪·福斯特

朱迪·福斯特近日做客英国《Radio Times》的访谈节目谈论了其执导的《黑镜》第四季，采访间，朱迪·福斯特还抨击了近年来成为主流的超级英雄电影，而且认为推动这一趋势的电影片商是“破坏者”，污染了良性的电影市场。

朱迪·福斯特说：“现在看电影就好象参观主题公园，这些片商为了迎合大众和股东，肆无忌惮的制作劣质内容，就好象天然气的‘液压破碎法’：虽然它让你得到了高回报，但污染了地表，污染了良性电影市场。”

*液压破碎法，利用高压将水、化学物质和沙打到地下以获取天然气的方法，这样做会污染地下水，导致雨水受影响，这个方法在全美引发争议。

朱迪·福斯特补充道：“这些超级英雄电影与大片毁了电影观众，毁了美国电影观众以及全世界影迷的观影习惯。我可不想制作2亿美元的超级英雄电影。”

不过这并不意味着朱迪·福斯特不会打造超级英雄电影，朱迪·福斯特说如果题材充满了“绝对复杂的心理学”才会考虑拍，虽然不知道朱迪·福斯特所说的“绝对复杂的心理学”指的是什么，但《守望者》可能符合这一描述，尤其是原作中的“曼哈顿博士“的起源内容。

另外，朱迪·福斯特并不只针对超级英雄电影，只是将其作为参考指代好莱坞粗制滥造的所谓高成本大片，尤其是现在成为趋势的续集、共享宇宙潮流，观众已经为此做好了准备，所以很多片商都在复制漫威说打造的电影宇宙系列，就连环球、派拉蒙都加入打造各自的“怪物宇宙”、“金刚与哥斯拉宇宙”、“变形金刚与特种部队宇宙“。

朱迪·福斯特近年主攻导演，执导了《海狸》、《金钱怪兽》等多部影片，以及执导了几集《纸牌屋》、《女子监狱》、《妖夜传说》电视剧，最近还执导了《黑镜》第四季的“方舟天使”，讲述保护欲极强的母亲为其女儿脑部植入了一个智能软件监视其举动并予以保护。《黑镜》第四季和前几季一样好评如潮，烂番茄网站几乎全是新鲜评价。

▲《黑镜》第四季“方舟天使”

你认为超级英雄电影与高成本大片、以及续集共享系列电影毁了你的观影习惯与思考习惯吗？