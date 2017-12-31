滴滴超越，Uber或不再是全球估值最高的创业公司

12月31日消息，据国外媒体Quartz报道，在日本科技巨头软银发出入股要约以后，Uber或许已经不再是全球估值最高的创业公司。

据悉，在投资者和员工拿出大约20%的Uber股份出售以后，日本科技巨头软银准备以折价30%的估值买下Uber的大笔股权。

在此次股权收购要约中，Uber估值480亿美元，较它此前将近700亿美元的估值折价30%。据华尔街日报称，软银预计将通过此次股权收购获得Uber 15%的持股，交易剩余的5%股权由其它的投资者买下。该收购要约于美国太平洋时间12月28日中午到期，对于Uber的投资者和员工来说这是一次出售其对该私有公司的持股的难得机会。

Uber拒绝发表评论。

软银和其它投资者对Uber的总投资额预计将达到100亿美元左右。当中的一小部分（10亿美元）将由软银以Uber去年获得的680亿美元估值直接投给该打车服务公司。因此，名义上，Uber仍能够声称自己的估值有那么高。但股权收购要约中的股权交易部分应该没什么疑问：投资者并不想要以680亿美元的估值收购Uber的股份。他们认为该公司不值那么多。

如果Uber的真实估值不是680亿美元，而是在480亿美元至680亿美元之间（又或者接近于480亿美元），那么它可能不再是全球估值最高的创业公司了。这一头衔如今可能落到滴滴出行头上了。2016年夏天，Uber向该中国打车服务巨头出售其中国业务，换取双方合并公司17.7%的股权。滴滴目前估值560亿美元左右，同样获得软银的投资。今年早些时候，软银向滴滴注资50亿美元。

创业公司的估值可以说是一个模糊的数学问题，大致取决于公司的运营表现、未来发展预期和投资者对它的信赖程度。过往，投资者非常信赖Uber。该公司是最早的独角兽（估值达到10亿美元或以上的创业公司）之一——在2013年8月完成一轮融资以后，它的估值便达到35亿美元。自那以后，它的估值一路攀升，先后达到170亿美元和400亿美元，近年更是逼近700亿美元。

由于估值充其量只是一门不严密的科学，它们也很大程度上取决于投资者的心理层面和公司所表现出的信心。不少人从未觉得Uber价值680亿美元，但真正重要的是，该公司相信自己值680亿美元，而且表现得像家估值680亿美元的公司。成为全球估值最高的创业公司正合了Uber的意。这让Uber变得更加令人畏惧，同时也给了它与多国的政治家和监管机构争斗的底气。每次闯入新市场，有雄厚财力和权势的支撑，它敢公然藐视当地法规。

Uber如今可能失去全球估值最高创业公司的头衔，也很大程度上跟心理因素有关，但同样十分紧要。这一年对于Uber而言是丑闻缠身的一年。该公司内部的种种恶劣文化被一一揭露，它的联合创始人和他的亲信被逐出公司。Uber被控告从一家无人驾驶汽车竞争对手窃取商业机密，同时还因为其它的违法行为招致数起联邦调查。它还承认向黑客支付封口费，隐瞒一年多前发生的大规模数据泄露事件。

换言之，这一年很多人都失去了对Uber的信任，其中包括立法委员、顾客、员工以及它的投资者。比起估值下降，这种信任缺失最终可能会对Uber造成更大的破坏，尤其是如果它意味着该公司无法再跟以往那样快速前行，无法再冒那么多的风险。即使是最新的融资——软银以Uber原来的估值注资10亿美元——也未必会改变很多人对Uber的看法。

对于Uber说自己仍估值680亿美元是否合理的问题，向来质疑Uber的纽约大学斯特恩商学院教授阿斯沃斯·达摩达兰（Aswath Damodaran）通过电子邮件表示，“Uber当然有资格表达它的看法，但是它没有资格说明它说的是事实真相。我不觉得Uber可以郑重其事地这么说。”