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新纪录！2017年全国电影票房突破550亿元

2017-12-31 14:49:18来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月31日消息 来自淘票票的官方数据显示，今天上午某个时刻，全国年度550亿的票房关口已经悄然突破，截止到现在，2017年度票房已经达到了552.5亿。

相比去年的454.6亿，今年的票房涨幅约20%，成绩单多出了近100亿。其中，国产片约为274亿，占比52%；进口片约为256亿，占比48%。

数据显示，2017年观影人次达到了16.07亿，场次9425.6万，平均票价为34.4元。

资料显示，2010年全国城市影院总票房101.72亿元；2013年12月8日中国电影市场年度票房突破200亿元；2015年9月5日突破300亿元；2015年12月3日突破400亿元。

今年11月20日下午6时57分，全国电影票首次突破500亿元大关，创下里程碑式新纪录。其中观影人次达到14.48亿，同比增长19%。

票房排名中，其中《战狼2》以总票房56亿元位居榜首，《速度与激情8》26亿元、《羞羞的铁拳》22亿元、《功夫瑜伽》17亿元、《西游伏妖篇》16亿元、《变形金刚5》15亿元、《摔跤吧！爸爸》13亿元、《加勒比海盗5》11.7亿元。

值得一提的是，12月15日上映的《芳华》，短短的半月内也已经突破了10亿元的票房。

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关键词：票房电影全国票房

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