网曝万达要求员工调岗，一天内不到贵阳将解除合同

12月31日消息，近日有消息传出，王健林曾寄予厚望的万达网络科技集团在进行大规模裁员，据称要从目前的6000名员工裁至300名，即只保留职能部门，这意味着网科人员将从最高峰削减95%。今日财经博主曹山石在微博上发出一张疑似万达集团变更员工劳动合同的图片。

根据图片中万达要求员工变更劳动合同信息称，因公司面临重大业务调整及经营现状，将对集团数字商业事业群组织架构进行重大调整，并称“因调整后已无你岗位”，所以发函欲调该员工由原岗至销售岗，工作地点迁至贵阳，工资报酬变更为2800元/月。若收到该函一日内未到新部门报道并提供劳动，则停发相关待遇并解除劳动关系。

目前还不清楚这些员工此前的岗位、工作地点和工资。

由于条件似乎苛刻，万达这一举措也被外界视作其强制性变相裁员方式之一。就在两天前，万达网络科技集团总裁曲德君在其朋友圈做出回应，称“万达网科没有倒下，万达对实体商业与新科技相结合的发展目标和决心没变，局部的调整是为了更快更好更健康的发展”，措辞已经等于向外界确认了这一裁员消息。

据万达官网资料显示，“万达网络科技集团是实业+互联网大型开放型平台公司，拥有飞凡信息、快钱支付、征信、网络信贷、大数据等公司，运用大数据、云计算、人工智能、场景应用等技术为实体产业实现数字化升级，为消费者提供生活圈的全新消费服务。”

早在2014年，万达曾与百度、腾讯就电商层面达成合作，共同出资在香港注册成立万达电子商务公司，全力发展O2O电商商务模式，三家公司对万达电商的首期投资额高达50亿人民币，其中万达持股70%，腾讯和百度各持股15%。万达集团董事长王健林、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏、腾讯公司公司董事会主席兼首席执行官马化腾共同出席签约仪式。

客观看，万达网络科技集团隶属于万达集团，有目前国内规模极大实体商场资源，但之后发展却并不顺利，曾先后换三任CEO。