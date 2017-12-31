淘宝发布2017年终回顾：还有什么买不到？

踩着2017年的尾巴，淘宝也发布了一份很「淘宝」的年终总结回顾榜单——《2017时代的宝贝》，淘宝的官方微博称之为：

透过宝贝发现年轻人的生活状态发生了变化：90后开启了养生计划、中年危机成了一种无奈的自嘲、保温杯配枸杞成了新时代的生活标配、一天不吸猫变得不自在、住酒店自带睡袋成了习惯……

《2017时代的宝贝》共评选出了41个奖项，爱范儿从中挑选了一些比较有意思的项目与大家分享。

2017年什么游戏最火？

2017堪称游戏大年，年初《阴阳师》大热时，在淘宝上竟卖出了881万件游戏皮肤，代练抽出了1129万个SSR式神。

之后，上亿用户天天玩《王者荣耀》开黑，这又为淘宝卖家带来了全新的商机。提升触屏手感的游戏吸盘卖出了372万件，手机无线手柄卖出了545万个，甚至连方便抽烟的手指抽烟支架都卖出了6万多份。

不过，全年最热的游戏还是火遍全球的「吃鸡」游戏《绝地求生》，极大地促进了电竞产品的销量。淘宝全年销售65万个吃鸡耳机，158万张电竞椅。近年大热的机械键盘也迎来销售高峰，淘宝上全年卖出了1862万件，游戏鼠标也卖出了4827万个。

2017闲鱼最强二手货：陨石

闲鱼是淘宝近两年力推的二手交易平台，与日渐正规的淘宝、天猫相比，闲鱼上的二手商品可谓五花八门。小至二手考研资料，大到豪华别墅游艇，甚至还有人在闲鱼上贩卖「陨石」。售价从数万元到上百万，不过真假莫辨，卖家甚至直言「对上眼就好」。

除了陨石之外，还有「王菲手抄心经」、「波音747」等二手商品上榜，但闲鱼上的产品质量、来源都难以保障，在闲鱼上买买买时，可一定要留个心眼。

2017年，这些热点造就了淘宝爆款

不仅媒体需要追踪热点，电商卖家对热点的敏感度可说是有过之而无不及。

2017年9月，五星级酒店不换床单的新闻引起了公众对酒店服务的质疑，不少淘宝爆款也应运而生。隔脏睡袋、一次性马桶垫、一次性浴缸套、折叠式电水壶等产品都获得了数十数百万次的搜索，带来的交易额也颇为可观。

如果要评选娱乐圈的年度颜色，「绿色」或将首当其冲。多次明星出轨事件把「原谅绿」送上了热词榜，爱抖机灵的淘宝卖家还趁机推出了「原谅套餐零食大礼包」，里面是清一色的「绿色食品」……

被评选为「时代宝贝」的热度爆款还包括：90后的焦虑少年爱玩指尖陀螺，步入中年的油腻大叔拿保温瓶喝枸杞水，精致生活的单身宅男新宠一人火锅……

真是不得不佩服这些商家，跑得比记者还快。

2017哪个城市是中国嘻哈之都？

随着《中国有嘻哈》的全国热播，各种嘻哈说唱相关的周边也开始大卖。

淘宝通过追踪钞票枪、嘻哈头巾、太子镜、破洞牛仔裤、飞行员夹克等周边，发现广州是嘻哈产品消费力最强的城市，深圳次之，北京、上海紧随其后，此外还有东莞、杭州、泉州等城市上榜。

从产品的销路上看，广东无疑是中国嘻哈大省，而广州则是当之无愧的中国嘻哈之都。对于时不时就被踢出一线城市的广州来说，或许更多样化的文化包容，才是这座城市真正的魅力所在吧？

2017淘宝上都有哪些神奇服务？

在淘宝上，除了能买到实实在在的产品，还有各式各样脑洞大开的服务。入选2017淘宝时代宝贝的神奇服务为「分手挽回服务」。

提供「分手挽回服务」的是一家经营五年的皇冠淘宝店，提供文字、语音等解决方案，服务时长从二十分钟到包月包季，甚至还有终身服务，售价也从20元到100000元不等。官方宣称五年时间里共复合了8000对情侣。

实际上，这就是一项心理咨询服务，通过语音或文字对情场失意的客户进行开导劝诫。在咨询服务之外，店内还提供福袋、月老符等产品。

除了「分手挽回服务」，还有发短信说晚安的「晚安服务」、帮助1000多人监督自我的「监督服务」以及贩卖故事的故事博物馆等服务入选。

2017年，还有什么是淘宝买不到的？

虽然被戏称为「万能的淘宝」，但淘宝也不是什么都能买到。

被炒得火热的比特币就是一个典型的例子。最早在2013年时，淘宝上还有交易比特币等虚拟货币的商家，但从2014年起，在证监会颁布《关于防范比特币风险的通知》之后，淘宝便全面禁售比特币等数字货币，以及相关的矿机产品。

除了比特币之外，在6月份曾经引起儿童伤人事故的牙签弩也被第一时间下架禁售，此外，榜单里还提到象牙、笑气、咔哇潮饮等产品。

作为中国最大的电商平台，淘宝的产品丰富性很重要，但平台的自律性同样重要。那些容易造成社会风险的产品，淘宝应该坚决禁售。

纵观《2017时代的宝贝》榜单，不难发现淘宝爆款已经与社会热点息息相关。当互联网把人与人的时空距离抹平之后，或许连接起每一个人的，就是引发讨论的一个个热点吧？

这也难怪，为什么每个在网上卖东西的商户，都想做内容电商了。