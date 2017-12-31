饱受争议的共享充电宝，下半场要怎么玩？

从河马充电、小宝充电到乐电、PP充电，资本风口下野蛮生长的共享充电宝企业一家家宣告倒闭或业务关闭，一如刚开始风吹起来的盛况。但是，就在各方高举“共享充电宝已死”的旗帜之时，小电创始人兼CEO唐永波则表示，小电基本完成了新一轮融资并且约在明年三月实现全线盈利。那么迎来下半场的共享充电宝，究竟是资本恶战再度打响的牺牲品，还是最终赶上共享经济的沙底金?



被各方唱衰的共享充电宝，整体进入下半场

这是一个不得不承认的事实，几家欢喜几家愁。

1.负面缠身：唱衰声音日趋增大，但资本恶战还在继续

从大声疾呼到苟延残喘，这样一场共享经济追逐战过去还不到1年的时间。从2017年3月开始，共享充电宝融资共高达十几亿元，吸引了阿里、腾讯、小米等巨头纷纷注资。但是从8月传出街电“融资失败”，到Hi电“花样裁员”，再到河南省大规模专项整治，共享充电宝四面楚歌。而现在，资本之战正在加剧马太效应。

截至目前，已经有河马充电、小宝充电、乐电、PP充电等至少7家共享充电宝企业宣告倒闭或业务关闭。与此同时，除了小电宣布完成了新一轮的融资之外，近期也有媒体爆出怪兽充电已完成近2亿元新一轮融资，以酒吧、夜店为目标市场的共享充电宝品牌伏特+完成了3亿元人民币A轮融资。

2.问题露出：全国大中城市基本覆盖，但密度不足

一哄而上的共享充电宝企业，为了在激烈竞争中保持优势，纷纷选择在前期以量制胜，以跑马圈地的方式先站稳脚跟。在“熬”过了经过近一年之后，全国的大中城市基本被共享充电宝所覆盖。据各方最新的数据显示，来电覆盖230多座城，街电布局到200多座城市，小电则达到100城，怪兽充电覆盖为80城。与此同时，据艾媒咨询发布的《2017上半年中国共享充电宝行业专题研究报告》（下称《报告》）显示，消费者“找不到共享充电宝设备”，是他们未使用过此类设备的最主要原因。这从侧面也说明共享充电宝的覆盖密度仍需要进一步加强，打通与用户的最后一堵墙。

3.目前格局：重新洗牌之后的四足鼎立，但仍有变数

目前市场上仍然还存在着大批竞争者，如街电、来电、怪兽充电、魔宝等。但是经过重新洗牌之后，市场初步形成了街电、来电、小电以及怪兽充电四家四足鼎立的局面。据《报告》显示，上述四家企业凭借着在资金、布局等方面的优势，进入到了第一梯队。但是，目前各梯队的差距较小，市场的格局未最终定型。

既然活下来了，那么下半场要怎么玩

就在这场长跑马拉松的中后程，竞争仍然激烈。那接下来怎么走？如何玩？是目前共享充电宝企业所面临的难题。

1.深耕场景开发与渗透，扩大产品到达率

如前文数据所示，没有看到共享充电宝设备仍为未使用共享充电宝设备的最主要原因，占比达到44.3%，因此覆盖率仍是摆点用户和共享充电宝企业的一道屏障。毕竟只有产品和受众见面了，才有被使用的可能。因此企业要进一步深耕覆盖率，来满足各种用户的场景需求。

一方面，着力进行新场景开发。目前共享充电宝覆盖主要集中在车站、商场、机场等位置，而在下半场，医院、景区、大学城、游乐园等高需求地或将成为新的竞争场所。

另一方面，将进一步扩展场景渗透。这方面包含两点，大中小型场景渗透与动静场景渗透。大中小型的场景渗透指，在目前来电主攻车站等大场景、街电主攻商场等中型场景、街电则为桌面的小场景。下一阶段，站点的布局或将展开混战，打通三层场景，以获取更大的受众。其二则是动静场景渗透，即除了固定场景外，如展会、展览、音乐节等动态场景也将成为混战的焦点。如百威风暴电音节就与怪兽充电、来电等展开了合作。

2.挖掘优质商户，开发新渠道与提升使用率

目前的共享充电宝主要有三类产品形态，以来电科技为代表的大机柜、以街电代表的小机柜与以小电为代表的桌面型。而后两种，都与所在场景的经营者有着紧密的联系。因此，和商户之间的关系和合作，是提升覆盖率和使用率的助力器。

下一阶段，可以着重挖掘连锁店等这样大规模的商户，因此其本身自带的渠道铺设以及专人管理，一下解决了渠道、管理两个最突出的问题。一方面，能使企业以更快的效率拿到最多的市场份额，同时又可以通过前期的人员集中培训，使得共享充电宝维护成为可能。同时，也不能放过一些使用频次高的商户，可以通过展开分成、互动营销等进一步激发其活力，共享利益。

3.技术角力打响，让犹豫的消费者不再犹豫

当场景覆盖率提升之后，要做的就是如何更好的吸引受众消费产品。据速途研究院发布的《2017年Q1共享充电宝市场分析报告》显示，因为对个人信息被泄露及充电宝质量的担忧而不使用充电宝的调查人数占比达35.4%及30.2%也是影响用户使用充电宝的重要原因。

因此技术之争的核心一方面应该是充电的速度，另外则是充电的安全，包含产品安全和隐私保护。要回归到充电宝的初心，删减不必要的广告支出，着力解决好上述的技术问题，赢得用户，毕竟充电宝的功能是充电。

目前，来电科技拥有包括技术、外观等45项专利，随后为街电的23项和小电的4项。同时，截至目前，与共享充电宝相关的知识产权诉讼已经达到了几十起。技术专利申请狂潮和技术专利之争，都这都充分证明了技术之战已经点燃。

4.社群经营，从消费者变成粉丝

如何让充电不再是充电，或许是目前共享充电宝企业们面临着的一个难题。因为充电宝属于即时性、偶然性消费，本身并不具备连贯性。同时，激烈的竞争市场，也使得共享充电宝如何在百电大战中凸显特色成为难事。

建立社群是一个不错的路径，它能够通过在充电同时提供额外服务的方式，来转换成为新的盈利点或者是培养用户对于品牌的认知。例如怪兽充电已经成立了会员俱乐部组织——怪兽联盟，并且在8月份与OFO小黄车推出联名月卡，新增联盟会员超万人。

具体来说，一方面，可以开展例如积分累积、虚拟货币兑换、摆放站点集邮等等形式，来激发使用活力和培养使用的习惯。另一方面，可以通过开展线下活动，提供增值服务，来融入用户的生活之中。同时，这还能够有效的明晰用户画像，通过充分交流来进行产品迭代。

5.当充电宝遇上无人便利店，扩宽商业想象

目前的共享充电宝盈利模式主要是倚靠押金、租金及广告三种，但是由于共享充电宝的资本回收时间长与充电宝本身的使用周期寿命短之间的冲突，使得这样的盈利模型是存在着巨大风险的。因此，探索多元的经营组合是盈利的关键之一。

无人售货店是目前投资的一个新风口，两者在而在选址、占地、满足用户需求方面与共享充电宝都有着一定的相似性。可以将两者合力，或许是一个压缩降低成本、赢得更高占有率、增加流量的办法。而来电科技最近新发布的小微组合设备则将共享充电宝和零售、打印等相结合起来，似乎也预示着这样的一个趋势的来临。

总之，共享充电宝在一片喧嚣中诞生、撕裂、重生。事物的发展绝非一帆风顺，因此对于新生事物要保有期待，既不能捧上天也不能一棍子打死。所以王思聪究竟要不要“吃翔”，下定论还为时尚早。