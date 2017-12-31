简直强词夺理：日媒称《你的名字。》少儿不宜

IT之家12月31日消息 新海诚导演的动画电影《你的名字。》可谓叫好又叫座，日本朝日电视台也将于2018年1月3日把这部动画电影带到电视平台上播放。这本是件好事，但是却有日本媒体提醒家长，该片“少儿不宜”。而日媒给出的理由则完全是强词夺理，胡说八道。

以下是日媒称该片“少儿不宜”的理由：

口嚼酒会使小孩子形成恶趣味

口嚼酒是整部电影中的重要元素，但是，用女孩子咀嚼过的米酿成的酒在一些人眼中很恶心，片中的男主角将这种酒一饮而尽，小孩子看了很可能会模仿，而形成恶趣味。

小孩子可能会对异性的身体感兴趣

在《你的名字。》的故事中，男女主角交换了身体。当他（她）们发生身体交换时，可能会有让人面红耳赤的场面。小孩子对异性的身体不了解，看过这部电影后，他（她）们恐怕要对异性的身体更感兴趣了。

过分理想化乡下的地方，以至于想搬过去住

女主角居住的镇子在乡下，这个镇子的景色十分优美，这可能会让小孩子过分理想化乡下的地方，甚至会产生想要搬过去住的想法。然而，现实中的乡下可能有这些小孩子想象不到的阴暗之处，乡下的人可能会欺负他们（？？？黑人问号）。

可能会过分惧怕流星

虽然在城市里看到流星是件很浪漫的事情，但是在《你的名字。》中，一颗流星掉下来就可以毁灭一个村镇。这可能让小孩子过分惧怕流星，当小男孩子长大的时候，他们可能会错过在流星出现的浪漫时刻对女孩子告白的机会（这什么鬼理由）。

女孩子可能喜欢上RADWINPS

RADWINPS为《你的名字。》创作并演唱的主题曲《前前前世》让不少人听了很喜欢。女孩子喜欢上他们的歌后，可能会成为他们的粉丝，既然成为了RADWINPS的粉丝，那女孩子也有喜欢上和RADWINPS相似却没有人气的乐队的可能，这可能会让女孩子的父母感到懊恼（我要砸键盘了）。

日媒还建议，关心孩子教育的父母应该在电视台放映《你的名字。》之前去租《你的名字。》的DVD看看，以便能在全家观看影片时给孩子以正确的指引。这家媒体真的不是和音像店串通好的？

有网友表示，如果正如日媒所说的，那小孩子什么动画片都不要看了。