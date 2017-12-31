罗振宇：和雷军谈合作，发现一台小米音箱只赚1块钱

12月31日晚间消息，今晚在上海，罗振宇开始了第三次“时间的朋友”跨年演讲。



在跨年演讲上，罗振宇说要解决6个问题：

第一，不是强者，是否还有登上舞台的机会？

第二，刚刚进场，怎么找到玩法？

第三，如果我没有跟上变化，有没有可能被淘汰？

第四，中国经济增长会不会遇到天花板？

第五，中国经济增长有没有可持续性？

第六，中国经济能否赢得良性的全球发展环境？

对于第一个问题，罗振宇提到了动车组脑洞。中国进入了频繁创新的动车组，精英有机会、二三线城市的人有机会，普通人也有机会。

对于第二个问题，罗振宇提到了热带雨林脑洞。找到玩法有两个答案，提供新的连接，产生新的物种；或者拥有自己的小生态。

对于第三个问题，罗振宇从新零售开始讲起。今年在同一天，马云和雷军都提到了新零售的概念，随后刘强东也提到了新零售革命的概念。“这是典型的，大家不知道新零售是什么，但是先用起来一个概念再说。”

罗振宇特别提到了小米的新零售模式，“小米的利润低到什么程度，之前小米要在得到App上做推广，我们谈利润五五分成，结果我看成本表，一台小米音箱只赚1块钱，五五分成一家5毛，我说我不要了。”但另一面是小米的平效可以达到27万元，一平米创造的商业收入仅次于苹果。

罗振宇表示，这不是价格战，是认知战，是所有人信了，小米的产品足够好、便宜，而且雷军不赚你的钱。“价格战的目的是在比较中胜出，认知战的目的，是不存在比较。”

但同时，罗振宇也提问说，“新零售，把那些不赶时髦的人甩出去了吗？”事实上，互联网是一场裹挟一切的变革，传统产业的转型焦虑突然消失了，比如传统零售。“你不用出发，你会被抵达，互联网会以你为彼岸，来找你。”

因此，关于第三个问题，如果我没有跟上变化，有没有可能被淘汰？罗振宇的答案是，在现在的时代，不一定。

“这是今天的第三个脑洞——比特化脑洞，比特世界有天大的脑洞。现在的趋势是效率越来越高，所有的行为方式都要是是推动效率的，只要有效率不用考虑转型问题；另外分工越来越细，扮演好自己的角色，做最好的自己。”罗振宇说，而只要以最高的效率做最好的自己，就不会被淘汰。