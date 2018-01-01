致IT之家的所有家人，

在太平洋的这端还是2017的最后一天，我们的中华大地现在已经迎来了新的时光节点 —— Happy New Year!

日历一天翻开一页，每天都是一个新的篇章。

或许年龄大了，总觉得一天天的时间过的飞快，想起小时候盼着下课急着放学的时光，便总是带着浓浓的妒意，仿佛那个时候有无数的光阴可供挥霍。

2010年的2月，带着5岁的女儿去澳大利亚“过年”，短短的几周，美丽的大堡礁和热带雨林留下了很深的印象，然而能够震撼心灵的是一句话，是澳洲政府部门印刷在公交车上的一句：“Life is short, play more!”

语义比较简单，词句比较简短，如果译成中文或许有无数个版本，“人生苦短，尽情享受”是我当时的理解，而现今，体会更深的是“人生短暂，活于当下”。

我们有时候总缅怀过去，畅想未来，却忽略了改变一切、享受一切和把握一切就在当前；我们有时候总对着手机屏幕对面远方的人开怀畅笑，却忽略了最爱的人原来就在最身边。

2018的元旦，在日历里面或许是普通或不那么普通的一天，但每一天对我们都是一样的宝贵。

珍惜当下，珍爱身边。

再次祝大家新年快乐，日新月异！

Hi 2018! Hi 当下!

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CEO 刺客 敬上，洛杉矶，晴间多云。