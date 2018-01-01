软银出手，能否对Uber完成救赎？

据 CNBC 报道，北京时间12月29日凌晨消息，由日本软银集团牵头，携手腾讯、红杉资本等公司的投资财团对Uber完成大额的投资。此次交易中Uber的持股人计划出售20%的股权，而以软银为首的财团按计划获得15%的股权，剩下的股权将提供给外部潜在的投资者。

据腾讯科技报道，此次软银的投资将分为收购旧股权和获得新股权两个部分，而收购旧权的有效期到12月28日，若未能在此日期前收购到足够多的股权，软银的报价将会失效。对于前任和现任的员工来说，这次是把股权套现的绝好机会。由于比其他的科技公司上市得更晚，员工一直没有办法将手中持有的股权套现，而这次机会的到来，让许多员工都十分兴奋。

软银领导的财团此前一直从股东中收购旧股权，然而现在股票招标已经结束，软银也通过满意的价格获得计划内的股权。通过此次交易，Uber的估值将从此前的690亿美元下降到480亿美元，约下降30%。

除上述的旧股权收购外，财团将向Uber提供10亿美元的注资以获得一部分新的股权。

此次投资完成后，软银集团将成为Uber的大股东之一，且获得两个董事席位。董事会的规模也将由11个增加至17个，从而稀释旧股东的控制权。当中包括因丑闻缠身现已卸任的前CEO特拉维斯·卡兰尼克（Travis·Kalanick）在董事会中的话语权也将遭到削弱。此外，Uber之前的最大股东标杆资本（Benchmark Capital）也将撤销对前CEO卡兰尼克的相关法律诉讼。

（前任Uber CEO卡兰尼克）

负面不断的开创者

创立于2009年的Uber被认为是共享交通的开创者，是交通行业的颠覆者。但是，这家当初被市场十分看好的公司，一直负面消息不断。近两年曝光的负面消息更是让人不禁对这家公司的价值观产生怀疑。

2016年1月，Uber减少了司机的收入比率，并且这已是第二次进行下调。有Uber司机发布帖子称Uber对司机的剥削严重，帖子在当时引起了极大的关注。

2016年5月，BuzzFeed报道了Uber纽约市总经理通过一位BuzzFeed记者的Uber账号对其进行追踪，然而追踪行为并未征得当事人的任何授权。而在报道中，两位Uber的前员工向BuzzFeed透露，一套称为God View的内部追踪工具可以显示Uber汽车及叫车用户的所在位置，且这套工具已在Uber内部被广泛使用。

2016年11月，一份来自麻省理工大学、斯坦福大学、华盛顿大学的联合调查显示，在波士顿，名字听上去更像黑人的用户被Uber司机取消订单的概率是其他人的两倍多。

2016年12月，Uber无人汽车正式在旧金山开始运营，但运营没多久，无人车便闯了红灯，并被加州车辆管理局以缺乏许可为由禁止继续运营。

2017年1月，美国监管机构联邦贸易委员会（FTC）对Uber作出指控。FTC称Uber在招募司机时对收入有所夸大，对司机有所误导，且Uber向司机提供的租车业务类似于金融危机爆发前银行发放次贷的高危方式。随后，Uber向全球范围内的涉事司机支付2000万美金，终结了指控，与FTC达成和解。

2017年2月，前Uber工程师苏珊·福勒（Susan Fowler）发表了一遍震惊业界的博文，揭露了Uber内部的性骚扰、性别歧视的问题。随后，时任 CEO卡兰尼克宣布随机展开内部调查。同时，卡兰尼克本人的一段与司机的争吵视频被曝光，导致在Twitter上掀起了一场声势浩的“删除Uber”运动。

同月，由前谷歌自动驾驶汽车部门独立出来的Waymo以窃取商业机密为由对Uber提出诉讼。

同月月底，4位员工爆料称Uber使用名为 Greyball 的技术工具，在美国波士顿和拉斯维加斯、法国巴黎、澳大利亚、意大利、中国和韩国等地区避开执法人员对缺乏运营资格的司机进行的调查执法。

2017年4月，《纽约时报》的一篇文章曝光了卡兰尼克的一系列包括违反隐私守则收集客户信息，与另一家初创公司的合伙人将本应上交国税局的员工个税用来投资Uber等的一系列劣行。

2017年6月，20名员工在因早前曝光而展开的内部调查中被解雇。

同年6月，在强制休假一周后，丑闻缠身的卡兰尼克正式宣布辞去CEO一职，而在此之前的半年内，已有将近10位核心高管从Uber 离职。

2017年11月，新任CEO达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）对外承认，公司曾在2016年年底遭受两名黑客的攻击，致使高达5700万用户的数据遭到泄漏，当中包括姓名、电子邮件、电话号码等信息。据报道，Uber曾向黑客支付10万美元，要求对方删除所有数据并保持沉默。

（软银懂事长兼CEO孙正义）

航母级白武士出手相救

作为航母级的科技集团，除了作为被大家熟知的阿里巴巴的第一大股东之外，软银麾下的科技公司众多，当中包括与2012年收购的通信公司Sprint，于2016年收购的英国芯片制造商ARM、还有2017年从Alphabet处收购所得的机器人公司Boston Dynamics。在共享出行行业，软银也有不少公司的股份，包括中国的滴滴出行、印度的Ola、以及东南亚的Grab.

作为全世界最大的科技投资集团之一，此次对Uber的入股，前者被寄予改进后者公司管理及重塑其企业文化氛围的厚望。至于能否让Uber从阴魂不断的各种丑闻中抽身而出，就只能拭目以待了。