罗振宇：00后存款均值2570元，纯零花

新浪科技讯 12月31日晚间消息，今晚在上海，罗振宇开始了第三次“时间的朋友”跨年演讲。

在跨年演讲上，罗振宇说要解决6个问题：

第一，不是强者，是否还有登上舞台的机会？

第二，刚刚进场，怎么找到玩法？

第三，如果我跟上变化，有没有可能被淘汰？

第四，中国经济增长会不会遇到天花板？

第五，中国经济增长有没有可持续性？

第六，中国经济能否赢得良性的全球发展环境？

关于第二个问题，罗振宇首先提到了快手，将最难被连接、记录的人，也被接入了这个时代。“在中国，重要的不仅是技术，还有连接。”

他特别提到了两个群体，一是小镇青年，今年，小镇青年的崛起，将《战狼2》推上了票房冠军的宝座；二是00后，据统计，00后存款均值为2570元。“他们是纯零花，不像成年人要买车买房。”

罗振宇说，过去一代的商业思维是流量思维，但现在我们应该向超级用户思维转变，“摘果子的时代再也不会回来，我们要从狩猎采集时代到农耕时代转变，圈一块地种一季粮。”

他解释说，免费模式和收费模式，是因为交了费，所以不再是普通的关系。“创造并留住用户比流量更重要，面朝超级用户，才能春暖花开，不仅要关心有多少用户，而且要关心有多少超级用户。”

罗振宇表示，企业的使命，是要做让用户有面子的事情，千万别做让用户丢脸的事情，流量思维是渴望吸引新用户，而超级用户思维是希望留住老用户。

基于此，罗振宇也提出了解决第二个问题的脑洞——热带雨林脑洞。“刚刚进场，怎么找到玩法有两个答案，第一，只要提供新的连接，产生新的物种；或者拥有自己的小生态。”