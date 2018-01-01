谷歌等巨头打击极端主义不力，英国威胁征收新税

据路透社北京时间1月1日报道，英国内政部安全部长本·华莱士(Ben Wallace)周日表示，如果谷歌公司、Facebook等科技巨头不采取更多措施打击网络极端主义，移除旨在令人们变得激进化或者协助他们准备发动攻击的网络内容，英国可能会对这些科技巨头征收新税。

华莱士指责科技公司乐于销售人们的数据，却不愿意把它们提供给政府，迫使政府在去激进化项目、监控和其他反恐措施上花费了大量资金。

“如果他们继续不合作，我们应该考虑把征税作为一种手段来促使他们合作，或者弥补他们的不作为所造成的损失，”华莱士在接受英国《星期日泰晤士报》采访时表示。

华莱士并未给出征税计划的进一步细节。《星期日泰晤士报》称，任何纳税要求将会以暴利税的形式实施，类似于英国前首相布莱尔在1997年对公用事业民营化征收的税种。

华莱士指责科技公司把自身利益置于公共安全之上。“我们不应该继续对这些公司的贪婪牟利视而不见，”他表示，“他们把我们的信息不断出售给贷款和软性色情公司，但不愿给我们民主选举出的政府。”

Facebook高管西蒙·米尔纳(Simon Milner)对华莱士的批评进行了反驳。“华莱士说我们把自身利益置于公共安全之上，这是不对的，尤其是在打击恐怖主义方面，”他在一份邮件声明中称，“我们已经在人力和技术上投入了数百万英镑，以识别和移除恐怖主义内容。”

谷歌旗下YouTube表示，他们每天都在采取更多措施来打击暴力恐怖主义。“过去的2017年，通过投资机器学习技术，招募更多审查员，与专家和其他公司合作，我们在打击恐怖主义内容上取得了很大进展。”

今年3月至6月，英国遭遇了一系列伊斯兰教极端分子发动的袭击，不包括攻击者在内死亡36人。

Facebook称，公司移除了在其网站上传的83%恐怖主义内容，这些内容在上传一个小时内被发现。Facebook还表示，计划在2018年年底把安全和安保团队人员数量增加一倍至2万人。

YouTube表示，机器学习技术的进步使得83%的暴力极端内容能够在不需要用户标记的情况下移除。