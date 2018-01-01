聊天应用WhatsApp新年全球宕机：现已恢复

据科技博客VentureBeat北京时间1月1日报道，在全球共庆新年到来之际，Facebook旗下的即时通讯应用WhatsApp被曝：其在欧洲、亚洲以及南美多个地区的运营出现大面积宕机。

众包网站DownDetector发现，在英国、德国、意大利、西班牙和中欧的部分地区，以及几乎整个荷兰境内，WhatsApp出现了最大规模的宕机。

此次WhatsApp宕机还波及到了全球其他多地的主要城市，从里约热内卢、吉隆坡、特拉维夫，到迪拜、孟买和多伦多，WhatsApp用户均受到影响。

DownDetector披露，此次WhatsApp宕机大约从太平洋时间12月31日的上午9:00（北京时间1月1日凌晨1:00）开始，而WhatsApp公司一位发言人称，此次WhatsApp运营出现故障的开始时间约为上午10:30（北京时间1月1日凌晨2:30）。

WhatsApp发言人在一封电子邮件中称，“今天，全球WhatsApp用户经历了一次短暂的宕机，现在该问题已经得到解决。我们对此带来的不便表示道歉。”但该发言人没有透露引发事故的具体原因。

对于拥有13亿月度活跃用户的WhatsApp而言，这并非其服务首次在跨年夜出现宕机：在2015年跨年夜，欧洲许多地区的WhatsApp用户也经历了类似宕机事故。