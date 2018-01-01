叫了这么久女神，你可能根本没读对“神奇女侠”的名字

CNN近日公布了一份由Babbel总结的“2017年十大不标准读音”名单，其中包括“神奇女侠”Gal Gadot（盖尔·加朵），因为她名字中Gadot的“t”其实是需要发音的，所以她的名字实际上应该是“盖尔·加朵特”。

2017年十大不标准读音：

Gal Gadot（gal gah-dott）：她是以色列女演员，成名作《神奇女侠》，她的姓氏Gadot中的“t”常被忽略误读。

Dotard（Doh-terd）：朝鲜领导人金正恩用这个古老的词语来指代虚弱年迈的老人。

Bokeh（Boh-keh）：一个日本词汇，指的是一张照片的非焦点区域，也是一部美国科幻电影《散焦》的名字。