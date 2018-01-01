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叫了这么久女神，你可能根本没读对“神奇女侠”的名字

2018-1-1 10:35:45来源：游民星空作者：天增弟弟责编：守一评论：

CNN近日公布了一份由Babbel总结的“2017年十大不标准读音”名单，其中包括“神奇女侠”Gal Gadot（盖尔·加朵），因为她名字中Gadot的“t”其实是需要发音的，所以她的名字实际上应该是“盖尔·加朵特”。

2017年十大不标准读音：

  • Gal Gadot（gal gah-dott）：她是以色列女演员，成名作《神奇女侠》，她的姓氏Gadot中的“t”常被忽略误读。

  • Dotard（Doh-terd）：朝鲜领导人金正恩用这个古老的词语来指代虚弱年迈的老人。

  • Bokeh（Boh-keh）：一个日本词汇，指的是一张照片的非焦点区域，也是一部美国科幻电影《散焦》的名字。

  • Coulrophobia（cool-ruh-foh-bee-ah）：“小丑恐惧症”，随着恐怖电影《小丑回魂》的热映而被人们熟知。

  • Fibromyalgia（fai-broh-mai-ahl-jyah）：纤维肌痛，有广泛肌肉疼痛等症状的慢性病，Lady Gaga 9月份在Twitter上宣布她得了此病。

  • Namibia（nah-mih-bee-ah）：纳米比亚，特朗普总统在联合国讲话中提到了西南非洲国家，他在那里把这个国家误称为“Nambia”。

  • Nuclear（no-klee-ar）：核，导弹武器的能源和形式。

  • Puerto Rico（pwehr-toh ree-coh）：一座加勒比岛屿，（读错似乎又是特朗普的锅。）

  • Pyongyang（Pyong-yang）：平壤，朝鲜的首都。

  • Weinstein（wine-steen）温斯坦，好莱坞制片人哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）的姓氏。

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关键词：发音神奇女侠盖尔·加朵

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