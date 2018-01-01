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澳大利亚四大银行冻结比特币持有人账户

2018-1-1 11:31:44来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间1日消息，据当地媒体报道，澳大利亚比特币持有者表示，多家本地知名银行似乎有意冻结他们的银行账户，禁止他们使用法定货币购买加密货币。至少有一家比特币交易所已经对银行这种行为感到不满，很多比特币持有者对澳大利亚银行的这种做法也感到不安。

据悉，大批澳大利亚比特币持有者在社交媒体上发布信息，称当地“四大银行”已经禁止他们使用银行账户资金在比特币交易所进行交易，甚至有些人声称自己的账户已被冻结。这四家银行分别是：澳大利联邦银行、澳新银行、澳大利亚国民银行、西太平洋银行。

Coinspot是目前澳大利亚最受欢迎的加密货币交易所，该交易所已宣布将会暂时持有澳大利亚法定货币，以应对与银行之间的摩擦问题。该交易所发表声明称：“我们向所有用户保证，对你们遭遇的情况同样感到不满，但不幸的是，澳大利亚银行目前似乎不愿意与数字货币行业进行合作，导致频繁的账户关闭和账户限制情况出现。”

澳大利亚国民银行表示，他们这种做法是“有法可依”的，因为该行的服务条款里有可以拒绝处理国际资金转账或国际现金管理交易的规定，这项规定适用于比特币。据《悉尼先驱晨报》报道，澳大利亚国民银行认为，旗下客户转移资金的目标账户之前有欺诈、或是企图欺诈的历史，所以进行了禁止转账和冻结账户的操作。

一位名为米歇尔-朱丽可（Micheal Juric）的比特币持有者向《悉尼先驱晨报》透露，目前已有30家澳大利亚本地银行关闭或冻结了和比特币交易所有关联的银行账户，并且展示了澳新银行的来信照片——信中显示，她的账户将会按照条款规定暂时关闭，并且一直要到2018年1月30日才能重新使用。

目前，澳大利亚“四大银行”的发言人都表示，他们的行为都是以反洗钱法和监管要求为依据的，并没有特别针对比特币或其他加密数字货币。澳大利亚联邦银行发言人表示：“虽然我们不支持比特币，因为它并不受监管约束，但是澳大利亚联邦银行不会阻止个人客户购买虚拟货币的权利。”

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关键词：比特币

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