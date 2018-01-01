死亡宣告斗鱼复播，放弃《英雄联盟》转战《绝地求生》

去年10月底，LOL选手死亡宣告因在直播中涉嫌出现影响恶劣的过激行为而被Newbee俱乐部、战旗直播平台解约，并遭到英雄联盟官方禁赛处罚。沉寂许久的他昨晚在微博上宣布复出，并将在元旦晚上7点在斗鱼首播吃鸡。

在10月底的事件之后，死亡宣告的微博基本也不再更新了，直到12月16日开始，他才在微博上时不时地分享一些“吃鸡”的瞬间。对此，网友们纷纷在评论中猜测他可能是要“转战吃鸡”。

不知道换平台复播的死亡宣告，新年首秀人气会如何呢？