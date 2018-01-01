西安地铁全线支持支付宝刷码乘车，有蚂蚁森林能量

IT之家1月1日消息 西安地铁、西安城市管理局和蚂蚁金服三方联合宣布，以后不管是西安市民还是外地游客，只要刷西安地铁App和支付宝，就能在所有地铁站直接进出站，还能产生蚂蚁森林能量。同时，西安城市管理局和蚂蚁森林启动合作，预计今年3月，西安市民将可以用自己节约的蚂蚁森林能量，为西安种一片真实的“蚂蚁森林”。

西安地铁所有站点已经实现刷西安地铁App或支付宝进出站。为了鼓励市民养成低碳出行习惯，如果刷支付宝或刷绑定了支付宝账户的西安地铁App，还能产生蚂蚁森林能量。

首次使用的乘客，只需要先在西安地铁App中领取“西安电子地铁卡”，或者在“支付宝-付钱-乘车码”里领取“西安电子地铁卡”，领卡成功后，把手机二维码放在地铁闸机上扫一下，就能直接进出地铁站了，还能享受随机立减优惠。即使遇到没有信号或者支付宝里没钱的情况，乘客也可以“先乘车、后付费”，花呗用户还可以这个月乘地铁、下个月再给钱。

蚂蚁森林是蚂蚁金服在2016年8月底推出的一个公益项目。简单来说，用户的部分减排行为可以换算成“能量值”，能量值积累到一定数量后，蚂蚁金服就会替用户在中国北方的荒漠化地区种下一棵真树。

据悉预计3月份，在支付宝的蚂蚁森林里将上线“西安城市公益林”项目，西安用户为支付宝里虚拟的西安城市公益林“浇水”，当浇水的能量达到一定值后，西安城管局就会帮用户在西安种下真实的树，这将是全国首个种在城市里的蚂蚁森林。用这种方式，西安人的低碳行为，将转化为对自己家乡绿水青山实实在在的保护。

在此前的发布会上，蚂蚁金服CEO井贤栋宣布，正式启动“低碳出行百城计划”，第一站首选西安。支付宝计划牵手国内100个城市开展刷支付宝坐公共交通合作，市民则能获得奖励金、蚂蚁庄园饲料、蚂蚁会员积分等不同权益，推动低碳出行成为更多市民习惯的生活方式。