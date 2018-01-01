内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>网络

西安地铁全线支持支付宝刷码乘车，有蚂蚁森林能量

2018-1-1 12:14:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月1日消息 西安地铁、西安城市管理局和蚂蚁金服三方联合宣布，以后不管是西安市民还是外地游客，只要刷西安地铁App和支付宝，就能在所有地铁站直接进出站，还能产生蚂蚁森林能量。同时，西安城市管理局和蚂蚁森林启动合作，预计今年3月，西安市民将可以用自己节约的蚂蚁森林能量，为西安种一片真实的“蚂蚁森林”。

西安地铁所有站点已经实现刷西安地铁App或支付宝进出站。为了鼓励市民养成低碳出行习惯，如果刷支付宝或刷绑定了支付宝账户的西安地铁App，还能产生蚂蚁森林能量。

首次使用的乘客，只需要先在西安地铁App中领取“西安电子地铁卡”，或者在“支付宝-付钱-乘车码”里领取“西安电子地铁卡”，领卡成功后，把手机二维码放在地铁闸机上扫一下，就能直接进出地铁站了，还能享受随机立减优惠。即使遇到没有信号或者支付宝里没钱的情况，乘客也可以“先乘车、后付费”，花呗用户还可以这个月乘地铁、下个月再给钱。

蚂蚁森林是蚂蚁金服在2016年8月底推出的一个公益项目。简单来说，用户的部分减排行为可以换算成“能量值”，能量值积累到一定数量后，蚂蚁金服就会替用户在中国北方的荒漠化地区种下一棵真树。

据悉预计3月份，在支付宝的蚂蚁森林里将上线“西安城市公益林”项目，西安用户为支付宝里虚拟的西安城市公益林“浇水”，当浇水的能量达到一定值后，西安城管局就会帮用户在西安种下真实的树，这将是全国首个种在城市里的蚂蚁森林。用这种方式，西安人的低碳行为，将转化为对自己家乡绿水青山实实在在的保护。

在此前的发布会上，蚂蚁金服CEO井贤栋宣布，正式启动“低碳出行百城计划”，第一站首选西安。支付宝计划牵手国内100个城市开展刷支付宝坐公共交通合作，市民则能获得奖励金、蚂蚁庄园饲料、蚂蚁会员积分等不同权益，推动低碳出行成为更多市民习惯的生活方式。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝地铁蚂蚁森林

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10