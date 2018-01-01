B站东电番剧将加载1分钟前置广告，大会员不受影响

B站番剧运营组今天发布公告称，应版权方（东京电视台）要求，2018年1月1日起，番剧对非付费用户将加载至少1分钟的前贴片广告，并且不能被跳过。大会员用户及在B站承包过番剧的用户在观看时不会加载广告。

B站在公告中表示，曾经于2016年5月23日，在版权方（东京电视台）要求下，在其番剧前加载至少15秒的前贴片广告。但由于广告投放期结束后，没有新的广告承接，因此东京电视台于近日再次要求，对非付费用户必须加载时长至少1分钟且不可跳过的前贴片广告。