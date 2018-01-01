有人用谷歌助理控制自行车，并打算骑行一周参加CES

去CES（国际消费电子产品展览会）有几种糟糕的方式，而他要越野自行车骑行，花费一周的时间穿越中西部地区，每天17小时，在零摄氏度的温度的环境下前行。现在是一月上旬，这个时候就连拉斯维加斯的温度也快接近零度了。

Electron's Gen 2 Wheel实际上是在几个月前发布的，目前正在该公司的网站上预售，价格为799美元（在未来的某个时间点上可获得最好的购买方式）。不过，整个谷歌助理服务在CES上都是全新的，只有在明年2月开始发货时才会推出测试版。很显然，谷歌并不满足于只将智能助手应用于手机和智能音箱，因而其将电子产品作为潜在的合作伙伴。这次尝试可以说是迄今为止智能助手最有趣的应用之一，而且比它最初的新奇感更有意义。

副总裁James Parker在接受TechCrunch网站采访时表示：“我们已经与谷歌合作，整合了助理服务，如何让用户体验尽可能简单，以及如何在骑行过程中集成语音技术，这让我们对此感到兴奋。”“在汽车里，有很多这样的指令技术。我们认为在骑自行车的时候使用这项技术是有很多机会的。电动车轮的工作原理与其他大多数前轮驱动的自行车配件一样。”

根据该公司的说法，安装过程应该不超过一分钟，把轮子拉到前面的辐条上。然后用尼龙搭扣把传感器固定在踏板上。差不多就是这样。在默认模式下，系统使用一个倾斜传感器来检测你何时上山，然后开始协助。你可以通过相关APP应用来定制辅助水平，但即使是在车把支架上，这也是一种痛苦。这就是谷歌助理的切入点。

方向盘上没有麦克风（也许将来会有这样的麦克风），所以在听力所及之范围内，你仍然需要麦克风。“OK，谷歌，骑行开始”将启动车轮，并通过电子应用开始追踪统计数据。除此之外，你还可以使用助手来改变辅助水平，找到轮子的电池电量，并让它在你骑自行车的时候读出数据。

这次越野之旅将于12月31日早上开始，骑行者Max Lippe从曼哈顿的联合广场出发。他每天会骑大约17个小时，然后（希望）10天后到达CES。车轮在充电时最高可达80.47公里，这意味着车队必须定期更换车轮。

为了做到这一点，一辆货车将会跟随Lippe，带着六个轮子，不断地充电，以便其随时准备出发。如果一切按计划进行，Lippe将于1月10日抵达拉斯维加斯，这是展览的第二天。