内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

苹果影响力巨大：36家上市公司命运与它息息相关

2018-1-1 13:22:51来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间1月1日上午消息，众所周知，苹果拥有一个庞大的供应链，由于产品线非常复杂，该公司需要大量外部供应商提供支持。根据FactSet的数据显示，目前有36家上市公司都非常依赖于苹果的订单，他们当中至少10%的营收都来自于这家iPhone厂商。

以Imagination Technologies为例，该公司45%的营收来自于苹果。在苹果宣布停用Imagination Technologies图形处理器之后，该公司股价单日暴跌71%，几个月后，它被一家私募股权公司收购。实际上，苹果一直都在开发自己的技术，用以取代Imagination Technologies的图形处理器，甚至还从该公司挖来多名重要员工。

作为一家运动传感器厂商，InvenSense有40%的营收来自于苹果。2016年，InvenSense首席财务官曾暗示一家神秘客户可能会终止合作——当时就被认为是苹果。几个月以后，InvenSense被一家日本电子公司收购。

作为一家54%的营收由苹果贡献的显示面板厂商，Japan Display的投资者对其命运非常担忧，他们害怕一旦与苹果的合作终止，Japan Display也将走向衰败的命运。知名芯片厂商Dialog Semiconductor的投资者同样具有这种担忧，毕竟该公司高达74%的营收来自于苹果。

不仅仅是小公司，连芯片巨头高通也有10%的营收来自于苹果。虽然两家公司多年来合作紧密，但如今苹果和高通却因为专利及专利转让费陷入一场法律纷争。高通有许多理由对与苹果合作的前景表示担忧：根据市场研究机构Counterpoint Reasearch公布的最新数据，截至上周五，苹果已成为仅次于高通的全球第二大智能手机SoC厂商。

以下即是这36家上市公司的具体名单：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果供应链

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10