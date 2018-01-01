苹果影响力巨大：36家上市公司命运与它息息相关

北京时间1月1日上午消息，众所周知，苹果拥有一个庞大的供应链，由于产品线非常复杂，该公司需要大量外部供应商提供支持。根据FactSet的数据显示，目前有36家上市公司都非常依赖于苹果的订单，他们当中至少10%的营收都来自于这家iPhone厂商。

以Imagination Technologies为例，该公司45%的营收来自于苹果。在苹果宣布停用Imagination Technologies图形处理器之后，该公司股价单日暴跌71%，几个月后，它被一家私募股权公司收购。实际上，苹果一直都在开发自己的技术，用以取代Imagination Technologies的图形处理器，甚至还从该公司挖来多名重要员工。

作为一家运动传感器厂商，InvenSense有40%的营收来自于苹果。2016年，InvenSense首席财务官曾暗示一家神秘客户可能会终止合作——当时就被认为是苹果。几个月以后，InvenSense被一家日本电子公司收购。

作为一家54%的营收由苹果贡献的显示面板厂商，Japan Display的投资者对其命运非常担忧，他们害怕一旦与苹果的合作终止，Japan Display也将走向衰败的命运。知名芯片厂商Dialog Semiconductor的投资者同样具有这种担忧，毕竟该公司高达74%的营收来自于苹果。

不仅仅是小公司，连芯片巨头高通也有10%的营收来自于苹果。虽然两家公司多年来合作紧密，但如今苹果和高通却因为专利及专利转让费陷入一场法律纷争。高通有许多理由对与苹果合作的前景表示担忧：根据市场研究机构Counterpoint Reasearch公布的最新数据，截至上周五，苹果已成为仅次于高通的全球第二大智能手机SoC厂商。

以下即是这36家上市公司的具体名单：