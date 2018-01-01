罗辑思维跨年演讲：罗振宇讲的中国式机会里，你的机会在哪里？

2017年12月31日晚，得到app创始人罗振宇在上海完成了他的倒数第18个“时间的朋友”跨年演讲。

今年的主题是“中国式机会”，他在4个小时内通过分析中国用户的迭代、市场环境的变化以及诸多商业案例，用“动车组脑洞”、“热带雨林脑洞”、“比特化脑洞”、“拔河脑洞”、“终点站脑洞”、“枢纽脑洞”这六大脑洞，讲述了中国的泛创业者们还有哪些商业机会。

中国式机会里，应该有你的一份

罗振宇从六个维度提问中国机会的可能性，分别他用创造的六个词语“XXX脑洞”整齐划一地回答这些问题。当然开脑洞也意味着，罗振宇的这些“预测”，还没有实锤，是他在观察社会和采访行业后得到的“阶段性答案”。

1.不是强者，还能不能登上舞台？

动车组脑洞：中国将进入平凡创新时代。

用列车来类比发展，在绿皮火车的时代，“火车跑得快，全靠火车头带”这句话是有理的；而在今天，发展方式从绿皮火车迭代到了动车组，火车头更多是指明方向，每节车厢都有自驱力，又为整体提供驱动力。

普通人在传统行业中积累的经验和优势与技术和互联网结合而被放大，而二三线城市开始成为热门品牌渠道下沉的目标，同时也在孵化出新的企业。

得到app的专栏作者刘润发现：今年的热门公司都来历奇特，出身在二三线城市。比如被腾讯重金入股的永辉超市来自福州，在电商中零食卖得很好的三只松鼠来自芜湖。

虽然在马太效应下，BAT这些巨头依然在主导着互联网的前进趋势，然而在市场的长尾中，依然蕴藏着相当多的机会。

罗振宇举了传音手机的例子，原波导手机团队，目前在非洲占有率超40%，全年销量过亿，原因是开发了针对非洲市场的手机，解决了黑人自拍分辨不清的问题。

类似这样不依靠市场规模优势，凭本事平趟世界的中国企业还有不少。

JollyChic，通过把长三角、珠三角数千家中小制造企业的货卖到中东，成为当地最知名电商公司，客单价极高。

J&T Express，中国人在当地创立的快递公司，短短两年跃居印尼前列，解决了岛与岛之间的快递难题。

BIGO LIVE，东南亚最大的直播平台，创始人团队出自欢聚时代（YY）。

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在国内PK不过巨头，那么就出海吧，选准一个地点，对准一个群体，中国企业在海外平趟世界貌似并不难。

2.刚刚进场，怎么找到新玩法？

热带雨林脑洞：国内商业环境如同亚马逊热带雨林，一个庞大的生态系统，能包容足够的内部多样性，大的生态系统就有足够多的机会，新的业态、思维、物种不断涌现。

以快手为例，从2016年日活用户3000多万，到目前日活过亿，成为最大的互联网产品之一，在非一二线城市用户的智能手机中，你总能找到它的身影。随着网络技术设施的完善，越来越多人通过智能手机进入互联网世界，中国这么大，每一拨人涌入互联网，都需要全新的连接器。

还有中国最大的车货匹配平台——运满满，为了解决国内货车空驶率40%的问题，开发了全免费的手机配货平台，为日夜奔跑在路上运货的大车司机和需要物流运输的托运方提供信息服务，将两者连接起来。

运满满app的推广方式是地推，他们的地推人员入职这家互联网科技公司后，需要打扮成很“社会”的模样，带上假的粗金链，叼着烟，用着苹果手机，出现在目标用户聚集的地方。更夸张的是，地推人员甚至会拿着下载二维码，在货车休息点的厕所等地方，让打车司机下载软件。

类似这样在你所不知的地方闷声发财的公司还有很多，同时还有很多群体的需求正等待被挖掘和满足，而这背后全都是商业机会。比如今年将《战狼2》送上历史票房冠军宝座的小镇青年，比如00后，红杉资本调研发现他们的月均零花钱500元左右，人均存款2570元。

（想拿下00后，先读懂他们的语言吧）

3.跟不上变化，会不会被淘汰？

比特化脑洞：传统行业不需要担心被互联网冲击和革新，做到专业化分工和提高效率自己，就不必担心会被淘汰。

这个世界正在被迅速比特化、数字化，互联网的冲击让各个传统行业不禁担心会被互联网颠覆。虽然这几年来，电商的繁荣和物流的加速，让线下电商的日子不好过，然而2017年，新零售这个词贯彻着互联网卖货人。

爱范儿（微信：ifanr）也将“重回线下”，选作2017年度发展的趋势代表。阿里巴巴的“盒马生鲜”，腾讯入股永辉超市，在线上线下融合的新零售领域，正式形成了“阿里苏宁大润发”和“京东腾讯永辉沃尔玛”两大阵营。

“一念方升起，快递已敲门。”在将来，人与货之间的距离会越来越近。

重回线下的还有小米，它的线下商店“小米之家”已经可以做到平效27万元，相当于4.5个优衣库，6.7个星巴克。

传统产业的转型焦虑貌似在2017年突然消失了。而传统行业的企业，只要能够做到提高效率，保持自己的专长，那么可以选择接受BAT的赋能，依然能够保持增长。

4.中国经济增长会不会遇到天花板？

拔河脑洞：在由供应链构成的世界里，所有经济体都融合为一体，你中有我，我中有你。在地域、国家的竞争中，强大的人口、市场和产业规模，是拔河游戏里的关键优势。

发展不像是只有强者才能够胜出的拳击比赛，更像是拔河比赛，绳子往哪儿移一点，主动权就多一点。当下的中国无论是在人口、市场和产业上都有优势，在拔河的新时代中，中国不会遇到增长的天花板。

5.中国经济增长有没有可持续性？

终点站脑洞：作为世界工厂的中国，它不是全球制造业转移的其中一站，而是最后一站。

“在过去，中国的劳动力成本上升了五倍，但是制造业向中国集中的趋势并没有放缓。”

全世界每5部智能手机就有1部产自东莞。一部手机，有一千多个零部件，60%的供应商都聚集在深圳、东莞两地。中国兼具弹性和效率的供应链网络，能帮助任何高科技产品大规模量产。

2017年12月，苹果CEO库克在广州参加财富全球论坛时表示，苹果选择中国制造，并不是因为中国能提供低廉的劳动力成本，而是因为这里的技术和人才。

中国是兼具效率和弹性的供应链网络。中国制造的效率来自高度分工的产业体系，就像“1毛钱成本的打火机，可以拆成28个零件完成”；中国制造的弹性来自动态重组的供应链网络，精细化生产的能力，可以灵活对接到其他的产品生产中。

6.中国能否赢得良性的全球发展环境？

枢纽脑洞：中国已成为全球经贸有效运转的必经节点，在全球范围内扮演着“枢纽”角色：向原材料产地国家输出资本、制成品、基础设施和就业机会，向西方发达国家提供形形色色的工业品和创新落地的机会。

中国在世界上的位置，相当于“8”字的腰部。

8的下半部分，是欠发达国家，通过中国这个制造中心，把产品出口到全世界；8的上半部分，是西方发达国家，反过来促进中国制造业和基础设施能力。

中国在这样一个关键的位置，连接着发达国家和原材料产地输出国。

「得到」在2017年的成绩单

这次跨年演讲，现场有约1万人听完了罗振宇接近4个小时的“尬聊”。在演讲开始前的上海梅德赛斯奔驰文化中心外，爱范儿除了见到不少从外地赶来的罗振宇粉丝，还有专栏作者里组队参加的学习小组。和往常梅奔中心举办的演唱会一样，黄牛也活跃在入场检票口。

优酷直播上显示，截止到1日凌晨，有超过22万人观看此次演讲。深圳卫视也和去年一样，继续直播。

在过去两年里，罗辑思维的目标人群是新兴创业者，于2016年5月上线的“得到”app，是其主营业务。在演讲上，罗振宇也像去年一样向观众推荐“得到”app。

截至2017年12月，得到app用户数超过1300万，近7天日活均值近90万，付费专栏累积销售230万份（不计算《罗辑思维》专栏在内）。

其中有近200位老师在为用户服务，共32个专栏在更新，累积更新了1425万字，“每天听本书”栏目中有937本书。越来越多人开始将得到app，看做一个互联网时代的“数字出版社”。

App Store中国大陆图书类畅销榜第1名，入选App Store 2017年度精选。

这是得到app在2017年交出的成绩单。

著名互联网IT评论人keso在12月曾说：“罗振宇确实需要不断说服自己，知识付费这件事不但是有价值、有意义的，而且是成规模、可持续的，这大概就是他的焦虑，一个创业者的焦虑。”

在2017年10月底，《罗振宇的骗局》这篇文章在不少人的朋友圈里面刷屏，文章认为，在做知识服务的罗振宇们，只是在满足了绝大部分人不喜欢读书却喜欢被人称之为读书人的虚荣心，大部分知识付费都是大忽悠。

罗振宇当时在10月31日的得到“晚八点例会”直播中回应了此文，他引用订阅专栏《5分钟商学院》作者刘润的观点：

不少人问我对一篇文章的看法，我回答：不值得讨论。写那篇文章的人，放在20年前，会写《读书无用！卖做原子弹，不如卖茶叶蛋！》，放在10年前，会写《MBA无用，读完总裁班后，公司终于倒闭了！》。

当时他也说到，将重新调整了得到的策略，将不会拼命地去讨好陌生用户，而是将重心转向现有的用户，依靠现有用户进行口碑宣传。在跨年演讲上，罗振宇将这个做法提炼出了一个新词：

超级用户思维

他认为商业打法应该从“流量思维”转向“超级用户思维”，而付费，就是区分普通用户和超级用户的办法。可以预感，“超级用户”这个词语也将在2018年里频繁出现在不少人的口中。

不过，无论是得到app的普通用户或超级用户，亦或并非其用户，别指望新年伊始立下的flag能够治好2017年的丧病，新年愿望可以宏大，未来想象可以狂野，中国式机会貌似俯首即是，但是否能够实现，依然需要脚踏实地去执行，单单靠缓解自己的焦虑，是不够的。