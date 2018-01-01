手握压岁钱的日子一去不复返，电子红包的兴起和花样

红包作为中国的传统习俗之一，有着悠久的历史。古代的红包就是春节时长辈给小孩的压岁钱。现在红包的意义更宽泛了，礼金、奖金、小费、营销方式、贿赂、甚至是赌博。

关于红包，不同时期又有着不同的发放形式。明清时大都是用红绳拴着钱币，从民国时期开始变成了装着钱的红色纸袋。然而现在，红色纸袋越来越少了，手机电子红包变成了绝对的主流。

电子红包是什么？

电子红包就是用电子支付的形式替代实体红包，只需要互联网的接入。使用电子红包的人很多，但知道电子红包真正起源的人却寥寥无几。

电子红包并不是移动支付的首创，而是银行的“电子红包业务”。这种电子红包实质上就是给别人银行账户打钱。银行转账的时间相对缓慢，以及对电子红包业务的宣传不力让电子红包没有火起来，直到善于营销的网络巨头介入。

电子红包的兴起

腾讯和阿里巴巴两大巨头都有着自己的移动支付平台——微信支付和支付宝。这两个平台的介入让电子红包火的一发不可收拾。

▲微信红包的兴起让微信支付有了和支付宝竞争的底气

虽然比支付宝资历浅，但微信支付却抢得了电子红包的先机。在经历了热火朝天的内测之后，“微信红包”于2014年1月27日正式上线。第二天，“新年红包”的选项出现在了微信APP中。微信红包依托着微信即时通讯客户端的庞大用户基数、联系人发红包的便捷操作和春节的红包传统，很快流行了起来。

▲微信红包

相比于微信，支付宝的红包业务就慢了半拍。而且微信的社交属性让微信红包的有着先天的优势。虽然支付宝也上线了社交聊天功能，但效果不佳，毕竟在社交聊天这个领域，微信的地位无人能撼动。

电子红包的花样

除了普通的联系人之间互发红包，微信支付和支付宝都出过不少其他形式的红包。下面我来给大家总结几个比较有代表性的红包形式。

微信群抢红包

微信群抢红包是指一个人在群里发红包，其他人去抢。每个人抢到的金额不一样。这种玩法非常简单，却很有乐趣。而且没有活动期限的限制，过不过节都可以发。

2015年春节：微信“摇一摇”红包

经过2014年春节的大丰收之后，微信在2015年推出了“摇一摇”红包，并登上了那年央视春节联欢晚会的舞台。用户可以在活动期间打开微信摇一摇功能，摇手机抢红包。每人抢红包的数量没有限制，所以疯狂摇手机，和全国人民一起抢红包的玩法变得非常刺激，男女老少都跃跃欲试。

2015年春节：支付宝讨红包

竞争对手支付宝也不甘落后，在春节推出了“讨红包”功能。用户打开支付宝后进入新春红包界面，点击“讨红包”按钮向支付宝往来的好友讨红包。用户在讨红包时可以添加贺词。如果好友接受了讨红包请求，用户就会收到红包。

这个红包玩法十分“传统”，更加符合春节习俗，并把拜年和红包结合在了一起。

2016年春节：微信红包照片

在活动期间，用户使用微信摇一摇，摇取红包照片发布权限。获得权限后，用户可以发一张照片。在好友看来，该照片是模糊的。如果想解除模糊，只需要给照片发布人一个红包。

从2015年和2016年可以看出，微信春节红包的乐趣性和创新性一直强于支付宝。这也是微信红包的又一“法宝”。

2016年春节：支付宝五福红包

活动期间，用户可以通过添加支付宝好友的方式收集“福字”，集齐五个可以换取现金奖励。

这次支付宝的五福红包可以说是“赤裸裸”的社交拓张手段。微信依靠社交网络建立起的支付平台让支付宝意识到了社交的重要性。所以支付宝采用“加好友，集五福，赢现金”的红包模式也就不意外了。

2017年春节：支付宝五福AR红包

在2016年底的“AR实景红包”尝试之后，支付宝把AR和去年的五福红包结合，放出了“AR五福红包”的新玩法。

用户可用支付宝内置的AR功能扫描“福”字，扫描完有几率收集到福卡。或者通过“顺手牵羊卡”从好友那里抽福卡。

AR和社交两把利器结合的效果不错，可以说是支付宝第一次在创意性和趣味性上能和微信红包比拼。

电子红包的影响

电子红包对行业的影响比我们想象的要大得多。

▲移动支付已经成了生活不可缺少的一部分

在第三方移动支付市场，支付宝曾经拥有高达80%的市场占有率，但如今已被微信支付蚕食了很多，这正是因为微信红包的兴起。微信红包上线之后，微信支付一直呈高速增长态势。但是，近两年支付宝在红包方面的发力放缓了微信支付的增长。

▲支付宝和微信支付统治着中国的移动支付领域

因此，对于阿里和腾讯来说，电子红包实质上是营销手段，其真正的目的是抢占移动支付用户。类似电子红包的优惠活动会给支付平台吸引新用户，还会让老用户的忠诚度更高。这种模式形成了一种良性循环，越多的红包活动，越多的用户，阿里和腾讯就能挣更多的钱。这样明年过节的红包优惠就更给力。

结语

电子红包成为主流已成定局，未来的发展也一片明朗。但是，传统实体红包不会被完全取代。因为传统的实体红包仪式感更强，人情味更重，适合婚礼等庄重的场合。而且实体红包所蕴含的传统文化底蕴是永远不能被电子红包所取代的。