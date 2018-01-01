漫威推出漫画创作应用，但规则太“迪士尼”了

我们小时候喜欢在脑海里想象超级英雄故事，但不一定都有足够画工将它们画出来和人分享。近日，漫威宣布将为粉丝推出漫画创作应用 Marvel Create Your Own，让每个人都能“画”出属于自己的超级英雄故事。

但这些漫画的创作内容，限制条件之多，很可能会让你失去使用的欲望。

从介绍视频看来，这个应用包含了大量超级英雄角色模型，用户可根据喜好改变外形和调整动作姿势，还能资料库中调用不同的背景图案和漫画装饰元素，最后再加上泡泡对话框。

原本，这听起来真挺不错的。

不过，根据使用说明要求，你创作的漫画可不能包括“死亡”、“枪支”、“具有暗示性或暴露的画面”、“可能会吓到幼儿（或他们父母）的内容”、双关语、“和身体功能相关的声音”（譬如：屁声）、“政治类内容，包括另类生活方式主张”、“具有争议性话题（社会问题等）”、“淫秽、不好的或是冒犯性语言”或是“冒犯性语言的替代品”（譬如，漫画中经常使用的“X@#%!”）……

以上这些规则只是冗长的使用说明中的一部分，但也可以看出，以这样标准创造出来的内容，很可能会比迪士尼动画片更加“迪士尼”（对了，除了迪士尼外，漫画中当然不能出现任何其它游乐场）。

更糟糕的是，你在这个应用上创造的所有内容，漫威都可以“在世界任何地方、以任何语言、以任何方式、任何媒体形式全部或局部使用、修改、发布”，并且“无须进一步通知你或是获取你的批准”。

（图自牛图库）

据The Verge报道，早在上世纪50年代，为了规避政府审查，美国漫画业也曾推出过类似的内容规条，禁止漫画出现“恐怖（horror）”和“犯罪（crime）”等字样，同时也将狼人、吸血鬼、丧尸等元素列为禁用内容，如果涉及了爱情故事，也不能冒犯“婚姻的神圣不可侵犯性”。

漫威在2001年时摒弃了这套规条，可谓是行业的先锋之举，DC Comics则是在十年后才正式宣布跳出这套规则。但现在漫威为何将自己曾摒弃的一套限制，用在业余创作者身上，还是不得而知。

目前，该平台的状态还是“即将推出”，并支持粉丝通过邮件订阅获取最新消息。但究竟多少人愿意在缺乏任何版权保护的情况下，用心去创作高度“人畜无害”的漫画，真不得而知。