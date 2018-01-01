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LG即将推出世界最大OLED面板：88寸，8K分辨率

2018-1-1 16:20:52来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家1月1日消息 根据Engadget的报道，LG即将推出世界上最大的OLED面板，目的是为了抢占今后的超高清市场。

随着4K以及HDR的普及，LG公司正在埋头钻研8K分辨率屏幕的研发。消息称LG即将在CES上正式推出88英寸的OLED屏幕，分辨率为8K，据悉这将是世界上尺寸最大的OLED面板。

之前的世界纪录为77英寸的4K面板，同样是LG研发，而作为LG的老对手，三星目前已经开始逐渐将屏幕从OLED转移至QLED面板。

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关键词：LGOLED

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