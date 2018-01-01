为善待动物：全球最大付费图库禁止上传“微笑”的猿类照片

近日，全球最大的订阅式付费图片库Shutterstock正式宣布，网站在美国善待动物组织PETA建议下，正式全面禁止任何在“非自然”情况下拍摄的猿猴照片。

（图自 National Geographic）

据PETA介绍，那些用于拍摄猴子和猿类大多都是幼猴，并且还被强行和母猴分离。而不少网友都喜欢的，看起来带“笑脸”的猴子照片，其实是在很残酷的情况下拍摄的。

业内人士将那些看起来是像是的“笑容”的表情称为“恐惧鬼脸”。因为，做出这些表情的猴子，大多在出生没多久后，就被迫和母亲分离，留下终身心理创伤，随后还经历大量生理虐待，才会被逼做出那样的表情。

而当它们成长强壮至不再受控时，训练人员还会将它们困在很糟糕的生活环境中，囚禁时间或长达数十年。

随着人们对动物生存状态关注程度越来越高，BBDO、McCann、J. Walter Thompson和Droga5等大型广告机构早已声明，不会再在广告片或宣传项目中加入类人猿元素。

（图自 Disneynature）

具体而言，Shutterstock从此将不再接受包含以下内容的摄影作品和影视片段：

穿着服饰或佩戴装饰的猿猴，例如帽子或太阳眼镜； 身处于摄影棚或人类环境的猿猴，例如办公室或马戏团； 展示出任何通过训练而来，非自然状态下的动作的猿猴，例如跳舞或表演； 展示出任何和人类非自然交流的猿猴，例如握手或被人抱起。

除此以外，即便图片是在自然状态下拍摄的，但摄影师通过电子处理手段将图像处理成以上所述的任意情况，也将不被允许发布。

在动物园、自然环境中拍摄的图片，仍然将被接受。而拍摄部分本来就生活在亚洲城市的寺庙等人类环境中的猿猴照片，也仍被图库认可。

（图自 National Geographic）

Shutterstock作为其中一个全球最大的收费图库，商业用户可付费使用图库内容，平台将根据图片被使用次数向摄影师用户支付费用。

通过禁止在任何‘非自然’状态下拍摄的，包含猿猴‘演员’的图片，Shutterstock将为它们带了很大改变，无论是对于仍然生活在自然环境下，还是已经被人类囚禁的猿猴来说都有重大意义。

PETA的灵长类动物学家Julia Galluci 说。而且，她希望Shutterstock的决定能够对其它图片库公司带来影响。