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美国一14岁少女因发不雅照被指控儿童色情

2018-1-1 21:23:36来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家1月1日消息 美国一14岁少女因为向一名男生发送了不雅照，而后者将其传播，于是该女孩受到了明尼苏达警方儿童色情的指控。案件在明尼苏达的少年法庭审理，法院没有公布关于这个案件的更多细节。

美国公民自由联盟称该女孩并没有向公众场合传播不雅照。该女孩通过Snapchat向同学发去了不雅照，她的男同学截屏然后与其他同学分享，一名同学看到后通知了警方。

美国公民自由联盟还表示女孩其实是一名受害者，但是警方的指控将会给该女孩今后的人生打上性罪犯的印记。

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关键词：儿童色情

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