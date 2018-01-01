美国一14岁少女因发不雅照被指控儿童色情

IT之家1月1日消息 美国一14岁少女因为向一名男生发送了不雅照，而后者将其传播，于是该女孩受到了明尼苏达警方儿童色情的指控。案件在明尼苏达的少年法庭审理，法院没有公布关于这个案件的更多细节。

美国公民自由联盟称该女孩并没有向公众场合传播不雅照。该女孩通过Snapchat向同学发去了不雅照，她的男同学截屏然后与其他同学分享，一名同学看到后通知了警方。

美国公民自由联盟还表示女孩其实是一名受害者，但是警方的指控将会给该女孩今后的人生打上性罪犯的印记。