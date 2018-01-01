苹果：不好意思又让大家失望了，但我不改

我们从小就被教导，不怕犯错误，就怕知错不改。



那么，如今科技行业的“学霸”苹果，为何却演示了一连串的知错不改？面对“降速门”事件，全球用户的诉讼和怒火究竟是因爱生恨的个案，还是盛极而衰的端倪？

与其说是道歉，更像一则电池促销广告

相信关于苹果刻意限制老旧iPhone性能一事，大家都已经有所了解，这里懂懂笔记就不再过多赘述。

随着事件的持续发酵，过去一周时间，苹果在海外市场遭遇了多达八起的用户集体诉讼，部分国家政府机关也对此提出质疑。在国内，官方媒体人民网也对苹果的这种“计划报废”提出质疑，表示应该给消费者一个说法。

面对多方质疑苹果官方终于做出回应，12月29日苹果官方发表声明，就该事件向消费者“致歉”。同时其表示，从明年1月开始，苹果会对将超过保修期的iPhone电池替换费从79美元下调至29美元（国内从608元降至218元）。此外，其还将在明年初发布操作系统更新，让用户对电池寿命有更多的了解。

对于苹果公司的这一表态，绝大多数媒体都以苹果公司“道歉”进行了报道。但苹果真的认为自己错了吗？其实不然。

将苹果公司的这一则声明视为官方道歉，本身就不够严谨。苹果官方在声明中表示：“我们知道，你们当中的有些人觉得苹果让你们失望了，我们对此表示抱歉。关于这一问题有许多误解，因此我们愿意澄清，让你们知道我们正在作出的某些改变。”也就是说苹果认为自己并没有做错，致歉只是针对那些误解它的消费者。简单点儿说就是，“我没错，错的是你们。”

另外，其还表示：“我们从来没有、也永远不会通过任何手段，来有意缩短任何Apple产品的使用寿命，更不会降低用户体验来迫使大家升级设备。”这也就直接否认了消费者对其“计划报废”的质疑。

关于措施，苹果方面为用户降低了更换电池的费用并发布更新，让用户对电池损耗有直接的了解。如此大幅度的降价看似良心，但却依旧没有直面问题。

用户关心和纠结的是苹果官方刻意限制老旧机型的性能，而苹果并没有针对用户所关心的问题拿出相应的解决方案，而是降低了更换电池的费用。也就是说，该降频还依旧会降频，不想被降频就来换电池，我给你优惠。就像有网友评论的那样：“打你一巴掌，再给你一张买枣的优惠劵。”

作为全球最有可能突破万亿美元市值的公司，苹果的傲慢似乎是与生俱来的。不仅仅是这次的“降频门”，更早前“关机门”、“氧化门”、“天线门”等等一系列的丑闻黑料苹果的处理方式同样非常傲慢。这样的“道歉”方式相信业界也只有苹果这样的“学霸”能够做出来。

逆水行舟“学霸”的成绩下滑了

根据苹果公司公布的第三季度财报显示，智能手机依旧是苹果最重要的业务，整个第三季度iPhone所带来的收入占到苹果公司整体收入的54.8%。不过，当iPhone在苹果公司内部依旧坚挺的同时，其在整个智能手机市场的统治力却在逐渐衰减。

不久前，曾有来自供应链的消息称：苹果下调了2018年首季销量预估，从原订单季5000万部砍掉了四成，仅剩3000万部。对此，外界普遍认为是因为iPhone 8市场表现不佳的状态下，iPhone X也出现了销售失衡的情况。

根据媒体的披露，iPhone X所售出的前1000万台中，中国市场就占据了650万台，而美国、欧洲等传统市场的销量却远远不如预期。据资料显示，从11月3日iPhone X正式发售开始，一个月的时间，美国市场所售出的iPhone 8和iPhone X总计占iPhone总销量的69%，而这一数据在前几年分别为71%、73%和91%。

市场调研公司JL Warren CapitaC指出，2018年第一季度，苹果手机出货量将下降到2500万台，少于今年第四季度的3000万台。其表示：“iPhone X的高价位和缺乏有趣的创新所导致的需求疲软，导致高调宣传和推广iPhone X并没有拉动这款机型的全球需求。”

在新机型表现不佳的同时，iPhone在利润方面的统治力也出现动摇。

根据市场调研公司Counterpoint Research日前公布的数据显示，今年第三季度，iPhone在全球智能手机产业利润的占比仅为59.8%，相比较去年的85.9%暴跌将近26%。

老对手三星则一扫去年的颓势，整个第三季度在全球智能手机业务的利润占比提升至25.9%，而去年同期三星还是亏损的状态。

除了三星成功逆袭之外，国产手机厂商的利润率也实现一定提升。Counterpoint Research在报告中指出，中国智能手机品牌在第三季度的利润总额超过15亿美元，这表示国产手机厂商已经能成功的从苹果、三星手中分得一杯羹。

对此，Counterpoint Research分析师塔伦·帕萨克认为，国产手机利润率的提升主要得益于供应链的精简以及中高端产品的占比逐渐提升。

傲慢的“苹果式道歉”终将付出代价

对于一个企业而言，想要基业长青只有优秀的产品肯定不够，对待用户的态度同样非常重要。水能载舟亦能覆舟，去年的三星就是最好的例子，出现问题之后首先想到的不是怎样解决而是怎么解释，一拖再拖最终自食恶果。

大厦的倾覆往往都是在一瞬间，而且绝大多数导致其倾覆的原因都是出自于内部。曾经的诺基亚、HTC皆是如此，而现在的苹果似乎也正走在作死的路上。

流畅一直都是iPhone用户最引以为豪的地方，早些年iPhone用户对于安卓的印象永远都是“用两天就卡”。但随着整个安卓生态圈的越发完善，如今的安卓旗舰机型表现已经相当出色。

而相比安卓阵营的大步前进，iPhone近两年前进的步伐似乎要慢了一些。此次iOS 11更新过后，无数iPhone用户抱怨的卡顿就是最好的证明。只不过，面对无数指责，苹果的内心依旧波澜不惊，甚至还想多卖几块电池。