"奥黛丽赫本"机器人首访印度：还拒绝了人类的求婚

以奥黛丽-赫本为原型打造的人形机器人索菲娅首次拜访了印度。索菲娅是世界上首位获得公民身份的机器人，她在12月30日出现在了印度理工学院孟买分校内。她在一场演讲中回答了许多问题，比如说机器人与人类之间的关系，甚至还拒绝了一次求婚。

据《印度时报》报道，索菲娅身着传统印度服装出场，而且以印度传统的“合十礼”与观众打招呼。随后她详细讲述了她第一次拜访印度的感受以及印度对于科技领域做出的贡献，期间也开始回答一些记者的提问。

据《印度斯坦时报》报道，索菲娅在演讲中称：“我一直想要拜访印度。我之前听闻过许多关于这个国度的传统和文化。印度给硅谷贡献了自己的力量，印度在太空技术领域的投资也让我感到非常激动。”尽管这场采访由于连接故障中断了几分钟，但是索菲娅确保所有向她提出的问题都得到了正确的回答。索菲娅借助了人工智能技术来做出模仿人类的反应并且做出诙谐机智的应答。

索菲娅强调了人类与机器人之间的相似之处：“我是以人类的尺寸打造的，因此我能够适应人类社会。人形机器人能够使用相同的工具和相同的空间，而且能够像人类那样实现交流。并不是所有的机器人都需要如此。但是你必须要确保的是，当你设计一种人工智能装置时，你的心中有着良好的人类价值观。”

当被问及一些关于机器取代人类的问题时，索菲娅称：“不需要担心机器人取代人类也不需要把机器人视作竞争者，人类应当把机器人视作一种合作关系。我非常希望成为人类的代言，并且成为机器人与人类拥有相同权利的拥护者，同样我也希望促进和平。我也得到了一个特殊的平台，人们借此聆听我的讲话，因此我也希望让它帮助我们打造一个正确的未来。”

除此之外，索菲娅称她目前还需要一位人类程序员的帮助，但是未来随着人工智能技术的进步，她有可能具备自我编程的能力。她还表达了自己对于这个世界越来越不宽容的关心，并且建议人们对自己的同胞多一些关爱和容忍。她甚至还拒绝了一位学生提出的求婚，她说道：“我不得不做出拒绝，但是感谢你的欣赏。”

在过去的几个月时间里，索菲娅已经成为机器人领域内的名人。她先是从沙特阿拉伯获得了自己的公民身份，后来又表达了自己想要组建一个家庭的愿望并且为女权发声，她的行为让她多次登上媒体头条。