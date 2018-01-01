董明珠：8万员工好好工作，每人都送两房一厅

北京时间周一(1月1日)，由珠海市人民政府指导，正和岛、横琴新区管委会主办的“2018正和岛新年论坛暨新年家宴”定于2017年12月30日-2018年01月01日在珠海举行，格力电器股份有限公司董事长董明珠出席并发表演讲，以下为发言摘要：

格力董明珠称，这是珠海有史以来第一次聚集了如此多的企业家，身为珠海人的她感到很自豪。她在演讲时呼吁国家赋税公平，呼吁企业要坚守人才培养和管理机制，通过自主技术创新赢得未来。

董明珠认为每个行业都有优秀的行业和优秀企业，但格力虽然作为制造业，但董明珠认为制造业落后于世界，甚至是低端的。中国企业需要努力做最好的世界领先的中国制造。

董明珠：赋税公平比减免税收更重要

但格力要做全世界最好的空调。当前，2012-2017年，格力公司的利润是过去20年的接近4倍。过去20年，累计100亿元，2017年，格力给国家的税收达200亿，格力的利润也在200亿左右，我们非常满足和开心，因为格力有了巨大的市场，有了用户的认可。

董明珠呼吁国家制度建设和赋税公平，而不是单纯的减免税收，我们今天的企业家，我们更应该讨论创新，2018年将是40年的成果展示，也是未来5年的新开始。

董明珠：沙特王子都用我格力的空调

作为企业要帮助企业合理发展。要坚守企业的人才培养机制，防止人才被挖走，也不要害怕人才被挖走，董明珠表示格力当前的万人研发团队里，没有一个外来人才，都是从国内自主培养的。即便人才被高薪被挖了公司技术也没有受到影响，反而格力在2016年的技术专利排名全球第七，而且无数个技术是世界是独一无二。

作为企业要打造有爱国情怀，有梦想的人才。不仅是高薪，而是给你平台，营造好的环境，给你发挥实施才华。格力已经发展了光伏能源空调，不需要消耗能源。乃至沙特王子也用的是格力空调，这就是技术降低了节约成本，技术改变带来未来。

董明珠表示吉利的成功在于坚持与创新，尽快明年8月给格力公司使用，因为是中国制造。与李书福认识多年，邀请李书福去到自己的公司看一看，将来新车采用格力的空调。

董明珠：员工好好工作每人都送两房一厅

董明珠表示：“因此，我鼓励员工好好干下去，格力会给8万员工提供2房一厅的房子，只要你干到退休，房价再高都跟你没关系。”

董明珠表示，企业家要在管理上做文章，要做一个诚信的企业。每个人都应该为实现国家繁荣富强“添砖加瓦”。

以下为董明珠发言实录：

董明珠：各位朋友大家好！我来的时候正好听到王林老师在讲，对宏观经济，对未来的发展都做了强劲的介绍，我也有很多感触。特别是今天我们这么多的企业家聚集在珠海，有史以来第一次。所以对我是珠海人来说特别的高兴，也特别欢迎大家来到这里。我想谈一点感受，因为前面嘉宾们讲话没有听到，但是我听得完整的，我们的李书福的精彩演讲，他的名字叫得好，吉利。实际上我跟他认识很早，我们十几年前，他那时刚刚想做汽车的时候就认识了他，那时候很多人对他的选择并不看好。但是他今天成功了，我觉得成功了原因来自于两点：坚持与创新。

特别是我听完了讲话以后，我就想，下来就要跟他订一部这样的车，尽管到明年8月份才能使用，我们也应该支持他，因为那是中国制造。今天是2018年元年，所以这次会议不仅在珠海开我很高兴，更重要的是这个时间点特别有意义。我也和大家一样，我们大部分是来自制造业的，制造业和我们很多的产业，大家都是不可缺少的，我们不因为我们是制造业，别的行业就不可以。不是的。每个行业都有优秀的企业，每个行业都有的企业家。可以这样说，因为百花齐放才有我们的今天，当然我们制造业长期以来是落后的，落后于世界的，甚至于是低端的。所以，对我们来说，制造业的转型非常重要。

在底下听李总说汽车怎么怎么样，但是要造一个更美好的产品需要更好的产品，那就是我来为他服务，让工人在一个幸福空气清新、温度舒适的环境下打造出最美好的一个汽车。在这里我邀请李总一定要到我们企业看一看，当你看完以后你就不会再用外国的中央空调，只有格力是你的唯一选择。谢谢！

所以我在说对于我们今天选择这个时候，我们要坚守什么？格力的发展这么多年来，我们从1991年成立到2017年，已经28个年头，但是我们在过去的21个年头里面，我们是创造了社会的价值和我们这5年的价值恰恰是相反的，时间是5年的5倍时间，但是5年是21年时间的产值的两倍。我们的利润5年是过去21年的接近4倍。我们的税收也一样，今天我看到我们王林老师在说，五大问题其中里面讲了一个税收问题，但是我认为有一点，一个企业没有创新意义的时候，即使不让你交税，你的企业也未必能发展得好。所以企业需要的是环境，这个环境是什么？公平，只有公平的环境才可以产生了有追求、有梦想的，有创新企业的竞争力，也是最好的保护。

我们2017年大概给国家的税收近200亿左右，我们的利润也是200亿左右。我回头一看突然发现，我们过去21年，累计纳税才100多亿，但是那时候活得并不开心，而今天我交了200亿了反而更加开心的原因，是因为我们有了巨大的市场，有了社会的认可，那就是我们打造了世界级最好的产品。因为只有产品的满足你的用户，能改变别人的生活的时候，让他带来全新的享受的时候，这就是你的市场，这就是你的竞争力。而不是因为你的税收减少，你就有了竞争力。税收应该是什么样的环境呢？税收应该是公平的，我们过去最怕的是税负的不公平，你交了，他没交，你如何把税收的制度建设和监督到位，我认为这就是我们今天所想要的。而不是单一的减免税收，你不相信那个企业，如果没有自己的技术，没有自己的技术人才，没有自己的管理，你即使不要他税收，他也是必然关门。

所以我觉得我们今天的企业家在这儿聚会的时候，我们更多的讨论的是创新二字。特别是在2018年未来的五年，2018年是40年一次的成果的展示，同时也是未来五年的开局。中国制造要想走向世界，我认为坚守的一定是自己的，自己的是什么？

第一个，要坚守自己的人才培养机制，我们长期以来经常去政府喊冤，希望政府能够保护我们，为什么？我们门口天天有人站在这里挖你的人，我们一开会讨论人不是我们的主要议题，但是这恰恰是我们最重要的一个话题。一开场，现在我们的人被挖怎么办？好多人提建议，家工资。但我想想，格力今天已经有了万的技术开发队伍，你一个人如果是100万，一个人是200万，你企业能支付得起吗？当然，那些小企业挖一两个人给他500万都没问题，再加上我们这个企业一定要遵纪守法是底线。所以你即使给他100万，他也交个人所得税，企业给了100万，到他手上是60万，甚至于还少。但是那些企业可以，拿发票来充，这就是不公平。所以要解决问题就是要解决公平问题，如果公平问题解决这些就不是问题。

第二个，即使你能给他加工资，何时是日子头？没有。那怎么办？一定要有自己的培养人才的机制，天下之大，你要找有共识，有梦想的，有共同价值观的人来和你共同发展，这是企业要思考的。我今天再回头看，我们最高的一年记录，外资的企业也到我这儿挖人。我就回头再一看的时候，我们以为我们格力电器技术落后了，我们被行业的边缘挤垮了，我们没有，我们是是做得更好了。我们今天成为世界第一了，所以挖人本身对我们来说就是一个促进，我们格力电器到今天可以说万人的技术开发队伍没有一个国际上的外来人才，在这个过程中我们也没有用高薪引进人才。而是在中国的高校里面，从应届毕业生、研究生，我们给了他一个平台。在这一年的过程当中不断的有人走，留下来的，沉淀下来的就是最优秀的。所以现在我们拥有的技术在空调领域里面，当然不用说是第一的。

在我们中国的专利里面是排在第七位，我们今天拥有无数的技术，是世界上独一无二的，我今天和大家分享的第一个观点就是培养人才。你不要怕被挖走，他想的就是钱至高无上的时候，你留着他还有意义吗？现在在世界上因为我们一个新技术的突破而带来了巨大的突破。像刚才李总在介绍这部车的时候，他的创新创造了一个别人没有的车，你不买他的，买谁的？我们的空调也一样，我们创造了世界上无数别人没有技术的时候，你不买我的，你买谁的？人民大会堂原来装的是进口空调，2003年我当人大空调的时候，因为我们格力到2005年才有了自己的压缩机的研究能力和制造压缩机的能力，以前依赖于别人的压缩机，依赖别人的电机，你怎么说你生产出来的空调。但是我说未来一定要用格力，今天用上了。而且我很自豪的说，不是因为他仅仅因为是我们自己的品牌，而是因为世界最先进的技术用了我们的格力产品。

有一个数字可以跟大家宣布，用外国的品牌的空调，当它使用100万电费的时候，我的空调节约了37%，我们只用了63万的电费，你想，你要用了我的空调你要节约多少成本，你不用谁用？你一定要用。这就是我们讲的技术给你带来的未来。这个技术来自于哪里？来自于我们的团队研发人员，所以我讲自主培养人才，当有一天全世界都到你这里来挖人的时候，就是你引领世界的时候，怕什么？想走的，该走的赶快走。我们一定要培养一个有爱国情怀，有梦想，有价值的年轻人。当然，他们创造价值的时候，你不会因为他们创造价值让他们喝稀饭，住茅屋，这个时代已经没有了。怎么样留住人才呢？不是高薪，而是给你平台，只要你有想法，我就帮你去实现。只要你有梦想，我就和你一起去做，同时我们不断的营造好的环境。就像我们格力，过去做空调的时候，到了夏天的时候我们汗流浃背，做空调的为什么自己不用呢？电费太贵。今天到来的时候，我们公司所有员工可以在25度的恒温下生产，在这样的环境下工作，给他们带来了身心愉悦的环境。

但是我不要增加一分钱成本，因为我们的技术而改变了。如果我们没有这个技术来替代的时候，如果一个车间用上空调，保证他们舒适的环境的时候，我们付出的代价是几千万的成本，而现在就没有了。所以技术给我们带来了改变，我的光伏空调给大家分享一下，现在沙特的王子用的就是我的，我们用新的技术来享受生活品质的时候没有带来资源的消耗。第一个就是人才的重要性，人才如何培养的重要性，以及我们对于人才看法的重要性。

我刚刚讲的是在技术领域里面，在管理层面，就是你的工人是不是属于人才呢？我认为是。我相信最感同身受的就是我们的李总，他把一个螺钉打歪了都不合格。工人也是人才，在不同的领域里面都有标码，都是率先的人才，这样的企业才能蒸蒸日上。我要让我格力的8万员工每个人都有两房一厅的房子，房价再高跟你有啥关系，没关系，这就是我们的企业在创新过程中不是一个简单的技术的创新，而是在这个技术的创新过程中，让你的企业能够全圆创新的文化。所以你这个企业才是战无不胜的。因为这样，我们今年做到1500亿的时候，我们也创造了两个之最，一个就是1亿元人民币，净利润达到了15%，在制造业有15%的利润没有几个，不敢讲没有，我想手指能数得过来。

我们觉得很自豪，自豪的原因就是因为我们有了这样的一个创新的团队。除了有这个团队以外。第二个就是在这样发展的是，还有一个重要的就是技术创新、人才创新，还有一个最重要的就是管理创新。如果我们的管理还停滞于别人的后面，或者是向别人学习，我认为你不能说你是先进的企业，你也不能说你是标榜的企业。因为你都没有一个管理完整的体系，你怎么能让你的产品做得最好。所以我们格力在科技进步奖几次获得这样的荣誉，我觉得最让我自豪的不是一个产品的技术专利获得科技进步奖，而是我们整个的管理工程体系获得科技进步奖，因为你看不见，摸不着，但是它又是一个非常完美的产业链，每个员工能找到自己的岗位，而且每一个员工知道自己该干什么。

今天和大家分享的就是我们每一位企业家应该在管理上做文章，我们格力在过去的这两年当中，我们创造了很多的自己的管理模式。比如说零缺陷、零成本，怎么样零缺陷、零成本。就是我们生产过程当中出来的产品是无缺陷。在生产的过程当中是没有废料或者是呆料出现的，甚至每一台产品的构件是准确无误的。在做到几百亿的时候，一个螺钉的损耗应该在7000多万。到了去年的时候，我们的管理模式成功以后，我们生产的产量比那个时候要多了1倍，但是我们螺钉的损耗是200块钱，所以能够产生效益的时候，更重要的体现的是我们要有自己的人才队伍，有自己的核心技术的竞争力，最重要的还有一条就是你的管理水平。

也有人到我们这儿看了以后，你们的管理模式学了是哪一个国际的，是自己的，挺自豪的。在这个过程当中，我们马星月（音）市长到我们这儿来视察的时候，看到我们是重点企业的时候。他说你们要赶紧培养院士，因为我们今天培养的技术已经是世界第一的时候，难道还没有院士吗？院士一定要有，即使没有院士，我们万人的开发队伍能创造出世界领先的技术，那就是我们有艺术个隐型的院士在这儿，在向中国制造转变的时代，空调做的好要靠什么？靠模具，靠一自动装备，没有去买，协同发展在中国买中国制造自己的设备，也是很自豪的事。像我们做的螺杆机精细度要达到一根头发的百分之一，没有怎么办？大量的国外的设备涌进中国市场，我们只能依赖于别人的技术来发展我们的制造向智造转变。

如果大家有机会来到珠海，我们格力大门也是敞开的，我们刘导长可以带大家到我们企业去看一看，在看的过程当中找到商机。所以我们在想怎么办？只有进口的时候我们发现格力大量的设备完全依赖于进口的时候，我们中国企业有更多的需求，我们中国制造是什么？如果你做一个再好的空调依赖的别人的技术来实现的话，那不是我想要的。所以我就在想，中国市场有这么大的需求，我们买了一个德国设备，给我加工一个核心零部件的时候，我们的一举一动，人家在德国都知道了。你买的设备只能做民用产品，所以在这个过程当中，我就在想，我们要做这样的技术突破，对中国的贡献有多大，不是格力电器自身发展的需要，而是国家的需要。

前天我在家里，在电视1套里面播一个新闻，播一个回国的留学生，他说了一句话我很感动，他说：过去祖国需要我，留学出去想回来。他不仅是到外面学到东西。国外现代、先进，他后面一句话讲了，今天我们需要祖国。所以我们一个人再想成功，没有祖国做你的后台，你无非就是一个别人的打工者。所以我觉得祖国的伟大都是我们每一个人所渴望和期盼的。中国一定能成为世界的强国，但是这后面要我们在座的每一位同心协力去发展。所以在这样的情况下我就思考，我们该怎么办？在2013年我们开始进军装备，我们开始进军模具，大家在这个上面看到我的产品，都是我们的模具实现的，不仅我们自己用，我们给一些国外的品牌，宝马。今天是他们需要我们，如果有一天国际采购的核心零部件到我们中国来采购那就是真正的中国制造成功的那一天。

所以我们今天用5年的时间，我投入不少于几百亿，有时候我们在开会的时候，老总们也担心，他们说：董总，我们的空调做得挺好，而且我们根本就没有什么基础。我们和别人合资买，我说不行，我们是必须走自己创造之路，尽管我今天没有，但是我有一年，两年，三年，五年，甚至10年的时间，我们就一定能成为世界之最。所以我们在智能装备5年的今天，左边是德国的设备加工，右边就是我格力的数控机床在加工，这就是我们格力创新之路所取得的成功。也是向中央总书记提出来的“三个转变”，如果在这个转变当中我们能够坚守，我们能够自信，我们愿意去奉献，去付出的时候，我们中国制造将是成为世界最强大的中国制造。

我的时间已经超时了，所以我们觉得在这个过程当中感觉到自己特别有价值，真的不是因为我们获得了多少。说实在话，讲财富，很多企业身价多少多少亿，但是我觉得我并没有想我要拥有多少多少的财富，我是想因为我真的能够带着我们的人为这个社会作出一点贡献，因为我们和我们更多的合作者能够共赢。所以当你走在路上的时候，特别是我最近感触特别多，有几天在火车上，甚至于我在英国出差，在马路上会遇到，他们喊我说：你不是格力的董总。所以我只能：是。他说我很感谢你，因为我买的股票赚钱了。我们股市的资金没有超过50亿，但是我们那么多人，过去的21年，我们给股民分红53亿，但是我这5年的时间分红接近400亿，如果你搞金融投资的话你就要投格力这样的企业。因为我只对投资者负责，我不对投机者负责。本身这也是一个社会责任，你把钱也搞完了，没了。贾跃亭出现了，我相信他一开始是不是想骗钱我不知道，但是结果是这样。所以我们当一个企业家不容易，你要面对社会，面对你的员工，面对国家你都不可忘记了责任二字。

如果我们把责任二字忘了，我们就会迷失方向，我跟李书福董事长在央视做节目的时候，我坚信他的时候，就是因为他太自信。我感觉他是有一种自己挑战的精神在里面。所以我想我们在座的企业家，无论遇到了什么样的风险，特别是在岛上的，有困难找刘岛长，有什么问题呢？没有克服不了的困难，面对社会，面对你的员工，你一定要记住诚信二字，如果当一个人没有诚信的时候，别人帮你也只有一次，我相信帮贾跃亭的人太多了，一次又一次的失望。这个教训对我们今天聚集在这儿的就是有梦想的人，有追求的人，我们的梦想就是追求，因为我们的存在让这个世界更美了。我觉得这就是我们要追求的。

最后祝愿我们每一位在2018年，祖国的繁荣富强，让我们每一个人在这个过程当中添砖加瓦。同时我也希望大家记住，我近几次的出去，我都讲一个很重要的事情，空调我不宣传了，因为你不买格力空调你最傻。但是我今天还要跟大家说的一个就是格力手机，所以我刚刚像李董事长的时候，我投资了银龙，因为新能源时代到来了，我们要以不破坏环境，不污染环境，节约资源的时代来到了，这就是我们的使命与责任。大家记住，空调用格力的，小车开着李书福的，打着格力的手机，你们会幸福一生。谢谢大家！

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