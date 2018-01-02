据彭博社北京时间1月2日报道，比特币开年不顺。刚刚进入2018年，比特币价格遭遇了自2015年以来的首次开年下跌，跌幅在去年12月18日创下的19,511美元创纪录基础上继续扩大。

彭博社编制的数据显示，截至美国东部时间周一15:55分(北京时间周二4:55分)，比特币交易价为13,440美元，较上周五的价格下跌6.1%。监测比特币每日价格的Coinmarketcap.com网站显示，比特币在周一的交易价也低于上周日触及的14,156美元。

去年伊始，比特币的起步十分强劲，随后保持了这一势头，甚至引发了全球市场对于加密货币的疯狂追逐。Coinmarketcap的数据显示，能够表明比特币价格在2017年取得显著增长的一个迹象是，他在去年第一天的价格就上涨3.6%至998美元。2017年结束时，比特币价格累计上涨了1300%以上。

图2：比特币价格开年下跌6.1%为2015年以来首次

比特币价格的增长还带动了越来越多竞争对手的出现。上月，华尔街推出了比特币期货合约。在美国芝加哥商业交易所集团(CME)推出其衍生品合约后，比特币价格在12月18日触及最高点。一些交易员认为，比特币期货的推出将会鼓励投资者实施做空。

近一段时间，比特币的坏消息不断。摩根士丹利分析师詹姆斯·福赛特(James Faucette)发布报告称，比特币的真实价值可能为零。另外，韩国加密货币交易所Youbit在遭到2017年的第二次黑客入侵后宣布，交易所将关闭，并申请破产。