苹果218元的官方电池该怎么换？这里有一份超全的实用攻略

2017年12月29日，苹果就“降速门”事件向用户道歉，同时公布了一系列的解决方案：

苹果将过了保修期的iPhone电池替换费用从608元降到218元，该计划持续到2018年12月

苹果将于2018年初发布一项iOS更新，让用户可以清楚了解iPhone电池的健康状况。

据悉，目前Apple Store零售店已经陆续开启了218元电池更换服务。接下来，就为大家带来苹果官方售后更换电池的具体攻略。

如何判断iPhone需不需要换电池？

首先，将iPhone升级到iOS 10.2.1或以上版本的系统，并打开「设置」>「电池」。如果你的iPhone电池有问题，就会出现“iPhone电池可能需要维修”的提示，此时需要预约才能进行维修。

（iPhone电池维修提示，图片来源：Apple）

如果你无法确认自己的电池是否存在问题，也可以拨打苹果官方售后电话进行远程诊断，或者在预约之后到店里进行检测。

如何预约电池售后服务？

预约需要到App Store上搜索并下载“Apple支持”App，在获得支持页面中搜索“电池问题或故障诊断”，选择自行送修即可。

或者，在苹果官网的“技术支持”页面搜索“iPhone电池和电源维修”，可以找到官方的支持页面，选择“联系Apple支持”进行预约。

预约到Apple Store送修时，记得带上身份证，并提前为iPhone进行备份。一般来说，更换电池并不会对你的iPhone系统造成影响，无须担心换过电池之后iPhone会被强制升级到iOS 11的问题。

iPhone换电池要花多长时间？

更换电池时间在3-4小时左右，一般来说即日可取。不过，具体时间要视维修点的电池库存情况而定。

iPhone 8 / iPhone X可以享受本次电池更换服务吗？

在2018年12月之前，iPhone 6的后续产品都可以参与本次电池更换计划（无论是否过了保修期），包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X等机型，不过要求电池损耗在20%以上。

可以通过致电Apple支持热线进行远程诊断，报上手机IMEI号后，官方会通过技术手段来判断你的iPhone是否需要更换电池。

值得一提的是，如果你的iPhone之前曾经在非官方渠道更换过电池，或者拆机更换过其他零件，则无法享受218元的电池更换服务。

非国行版本的iPhone也能享受优惠吗？

根据Apple支持人员的答复，除了中国大陆的行货之外，在香港、澳门、台湾购买的iPhone也可以在中国大陆享受218元更换电池的服务，最好能带上发票之类的购买凭证。

不过，美版、日版、欧版等非中国地区版本，则无法在中国大陆地区享受优惠价格，去Apple Store更换电池的话依旧是原价608元（当然你也可以去Apple Store碰碰运气:-P）。

可以到苹果官方授权维修点更换电池吗？费用是多少？

苹果官方的授权维修点同样提供低价更换电池的服务，不过可能需要收取一定的人工费用，会比苹果官方更贵一点。总的来说，还是Apple Store最划算。

换完电池之后，iPhone会变快吗？

虽然电池损耗确实会降低iPhone的性能，但并不表示更换完电池之后iPhone就会变快，官方也并未对此作出承诺。实际上，对于旧款iPhone来说，新系统多少会拖慢其运行速度，而系统重置之后对运行速度会有一定的提升。

因此，在备份完系统、更换过电池之后，抹掉iPhone再恢复数据，多少能让iPhone运行变得更快一些。

如果你也觉得手头的旧款iPhone运行卡顿，电池不耐用，那么换一块新电池，或许是个不错的解决方案。