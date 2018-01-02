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囧科技：网易云音乐2017年度听歌最多的是英语听力、郭德纲...

2018-1-2 15:57:19来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月2日消息 今天，网易云音乐发布了2017年度听歌报告，根据这一年的时间里，你所听的歌曲频次、时间、风格、热门词汇等形成具有明显特色的个人听歌报告，不过在看过网友们的网易云音乐报告截图后，笔者只得感叹，自己还是太年轻、太普通啊。

除了正常的听歌之外，网易云音乐还拥有丰富多彩的音频内容，这也就导致了别一样的“听歌”体验。

英语听力不断的练习；每天让郭德纲相声陪伴在左右；欢乐斗地主背景音乐让我有一种轻松惬意的感觉；闭上眼睛享受颁奖音乐时的隆重，心情都变澎湃......还有经常温习经典的新闻联播片头曲的，童年里的红星歌被暴露，听上几章《明朝里的那些事儿》也是不错的，短视频音乐和鬼畜曲更是非常容易单曲循环......

网易云音乐是国内流行的音乐应用，拥有个性化推荐和私人FM歌曲，用户可以创建歌单，强大的乐评氛围，还引入了主播电台等等。在11月份，网易云音乐公布了最新的用户量，总用户量已经突破4亿，与此同时，网易云音乐宣布与亚洲数字音乐品牌KKBOX达成战略合作，双方将在歌单推广、音乐巡演、短视频合作和原创音乐扶持等方面合作，打造华语音乐宣传平台，但本次合作并不涉及歌曲版权问题。

在12月份，网易云音乐和天娱传媒宣布达成战略合作，网易云音乐已获得天娱传媒旗下目前全量音乐曲库的授权，其中包含华晨宇、陈翔、白举纲、魏巡、养鸡YOUNG-G等大量天娱艺人演唱的歌曲，以及李宇春、周笔畅、谭维维、张杰等歌手在天娱时期演唱的歌曲。

你的网易云音乐2017年度听歌报告是怎样的呢？现在就可以到网易云音乐App首页中查看。

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关键词：网易云音乐

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