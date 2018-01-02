2017年全球电影票房榜出炉，《战狼2》创中国电影排名新高

在过去的2017年，你去电影院看过多少场电影？

据 comScore 的统计数据，2017年全球电影票房达399.2亿美元，创下历史新高，相比去年增长3 %。

2017年全球电影票房创新高的最大功臣，可能是上个月才上映的《星球大战：最后的绝地武士》。

这部上映17天的电影，连续三周稳坐全球周末票房榜冠军。在2017年最后一个周末还取得了1.2亿美元的全球票房收入，累计票房一举突破10亿美元大关，以10.4亿美元位居2017年度全球票房榜第三。

而此前全球电影总票房纪录是2015年的389亿美元，如果没有《星球大战：最后的绝地武士》，2017年的票房也无法打破这一纪录，星战IP的号召力可见一斑。

然而《星球大战：最后的绝地武士》这样的大卖作品也不能掩盖今年北美市场的颓势，虽然全球票房创下新高，但是全球第一大电影市场的北美却出现下滑。

comScore的数据显示，北美市场2017年票房达111.2亿美元，尽管这是北美历史上第三次票房突破110亿美元，但与2016年的114亿美元相比仍然下跌了2.3%，甚至还略低于2015年的票房数据。

（图自：sickinsight-online）

去年的暑期档已经是北美电影市场最糟糕的一个夏天，2017年北美观影人次还可能是创下27年来的最低记录，不过这要等到美国影院业主协会公布最终的官方数据才能确认。

相对应的，中国电影市场对2017年全球电影票房的增长贡献不少。据中国新闻出版广电总局电影局发布的数据，2017年全国电影总票房为559.11亿元，和去年相比总体票房增长了13.45%。

随着2017年全球电影票房数据尘埃落定，2017年全球电影票房排行榜也随之出炉。迪士尼出品的《美女与野兽》以12.63亿美元成为年度票房冠军，紧随其后的是《速度与激情8》和仍在上映的《星球大战：最后的绝地武士》。

（《美女与野兽》剧照，图自：Beautiful Emma Watson）

在2017年全球电影票房榜前20位中，有六部是迪士尼出品的电影，除了《美女与野兽》和《星球大战：最后的绝地武士》，还有《银河护卫队2》、《雷神3：诸神黄昏》、《加勒比海盗5：死无对证》和《寻梦环游记》。

（《小丑回魂》剧照，图自：WJLA）

而在Top 20里，回报率最高的则是《小丑回魂》，这部电影以3400万美元的成本，取得了近7亿美元的全球票房，堪称年度黑马。

（图自：Variety）

刚被迪士尼收购的20世纪福斯也有3部电影进入Top 20，分别是《金刚狼3：殊死一战》、《宝贝老板》和《猩球崛起3：终极之战》，可见2018年迪士尼在全球电影市场的统治地位会更加稳固。

值得注意的是，2017年的全球电影票房榜中，《战狼2》以8.7亿美元占据榜单第六位，创下了中国电影的排名新高，也是Top 20里唯一一部不是由好莱坞出品的电影，而《战狼2》的绝大部分票房都是由中国观众贡献。

以下是2017年的全球电影票房榜Top 20完整榜单，你喜欢的电影有几部上榜了？