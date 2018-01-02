华为任正非：低端手机不能忽视，要保卫高端盈利

1月2日消息，网易科技独家获悉了任正非在华为消费者业务汇报以及骨干座谈会上的讲话，该讲话在2018年1月2日签署，也是2018年华为总裁办电子邮件中第一号文件。

在文件上，任正非肯定了华为终端近几年的发展业务。任正非表示，在华为整个大平台支撑下，华为终端业务后发优势逐渐凸显，并将会在未来一两年突飞猛进。苹果没有网络系统，爱立信没有终端，但华为横跨了这两个体系，因此是华为终端进步的一个重要原因。

华为消费者业务CEO余承东在2018年新年致辞中透露，华为消费者业务预计2017年销售收入2360亿元人民币，规模较2016年同比增长约30%。华为与荣耀品牌智能手机全年发货1.53亿台，中国市场份额保持第一，全球份额突破10%，稳居TOP3。

但任正非提醒，华为终端要逐步构筑纵深战略，与三星、苹果相比，还有一定差距。“在确定性事务的战略纵深方面，我们做得还不够，那么在不确定性的战略纵深上就更不够了。”任正非表示，“未来消费者业务面临的压力比运营商业务更大，我们要在成长最好的时间里拿出精力来应对未来。”

在整个产品体系方面，任正非表示不能忽视低端产品的价值，低端产品要做到质量好、成本低、生命周期内免维护。而且，低端产品是用来保卫高端产品盈利的，因此很重要。

对于华为与荣耀另个品牌，任正非明确了要独立运作，并给予了定位：华为品牌走向高端，荣耀面向年轻人市场，形成“双犄角”。而且，荣耀的销售不再拘泥于形式，不要过多强调线上、线下。

其实，该总裁办邮件前，荣耀在2017年底已经获得了任正非亲自签发【2017】439号文件《荣耀品牌手机单台提成奖金方案》。《方案》在业务和人力资源两个战略层面进行了调整：整个荣耀员工以服务用户的贡献度来考核，在完成公司给定的利润额后，服务用户越多，得到的奖金越多，而且上不封顶；此外，考核不再论级别，13级员工也可以拿到23级员工的将近，只要做出了贡献。

另外，对于华为消费者云服务，任正非特意强调经过公司EMT会议批准，同意试一试开展视频业务，而且消费者云服务的目的不完全是为了盈利，而是帮助手机提升用户体验，促进手机销售。

根据总裁办邮件，为了降低风险，加强终端供应链业务，华为消费者业务还成立了高层的“风险管理小组”，像特种兵一样随时盯着风险，能快速扑上去解决问题。

对于华为终端业务，任正非早在2016年就给予了很大期望，要消费者业务敢于在5年内超越1000亿美元的收入，在立足打造中高端品牌，通过中高端带动中低端的销售。