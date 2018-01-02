黑作坊再见！总局食品安全新规让外卖平台乖乖听话

各位上班族们，是不是刚刚吃完新年的第一份外卖，有没有发现，从今年开始外卖平台变得有些不一样了呢？

从2018年1月1日起，食品药品监管总局通过的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》正式实施，对于越来越多的上班族们赖以生存的网络外卖，定下了不少新规。这项11月出台的外卖政策，将对日常的外卖品质、食品安全、投诉渠道等问题，做出不少的改善。

2016年的315晚会，曾经曝光过饿了么平台上的黑作坊在这个新规下，将被彻底查处。《办法》规定了外卖平台，必须对平台上所有的店家进行资格审查，所有的店铺都必须是线下的去的了食品经营许可证的实体店。而外卖所售产品，必须与许可证的范围相符。所有的黑作坊、代加工都不能入驻外卖平台，而平台本身负有持续审核、保证信息真实的义务。

除了商家之外，外卖小哥和小哥的送餐过程，也是问题的高发地带。通常来说，收到餐食的各位都采取自我安慰的方式，不对餐盒、送餐的外卖箱作什么深究，以免给自己的胃口增添麻烦。根据《办法》的新规，平台需要保证外卖小哥的送餐容器、包装的卫生、安全。同时，运送过程中需要保温、冷链的特殊产品，也做了相应规定。

最后，对于外送平台的投诉问题，平台需要保存至少6个月以内的数据，并公开投诉渠道，及时处理相关投诉。

在《办法》施行前的12月27日，美团点评、饿了么、百度、金拱门、百胜餐饮等外卖平台都被国家食药监总局约谈，就新政进行提前的沟通。参加了学习的各个平台，都先后表示了积极履行义务的决心。

外卖，已经逐渐成为城市人生活的必需品，中国人一年就能吃掉两千亿元的外卖，让平台从井喷式的增长，到今天的几大巨头的稳定市场。外卖不仅改变了餐饮商家、改变了人们的就餐习惯，甚至，还打击了方便面的存在。随着外卖本身的发展，它也从最初简单的方便，遇到了愈来愈多的问题。

外卖本身的资质、食品安全等问题，在这次的《办法》中，获得了一定的保证，但是，外卖员的安全、外卖对交通的压力、外卖对环境的危害，虽然是我们这些买家不能直接感受到的，却最终将给整个社会造成额外的负担。

如同共享经济，互联网的介入，将传统的行业彻底改变，让用户享受到了一系列的便捷，但同时，短时间内巨大的增量，也给整个社会带来了不少问题。很多时候，商家、社会对这些改变都没有足够的应付能力。