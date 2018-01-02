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商家二维码被恶意掉包，支付宝：如果确认将补偿损失

2018-1-2 18:11:22来源：IT之家作者：容承/实习责编：容承/实习评论：

IT之家1月2日消息 常熟居住的朱先生在商业区开了家理发店，平时为付款方便将支付宝收款二维码贴在了收银台前。因信任顾客，一般也不会主动要求顾客出示支付界面。直到某天有位回头客提醒朱先生，他这才发现二维码被掉包。

对此，支付宝方面回应，建议这位朱先生联系一下客服热线95188，如果确认是支付宝的二维码被人恶意调换，支付宝的“你敢扫我敢赔”的保障计划可以把这部分资金损失补偿给商家。另外，建议商家用收钱码的时候也开启“语音播报”，实时收听到账通知。

随后，常熟公安对此事也进行了回应。

2005年，网络购物在中国刚刚兴起的时候，支付宝启动了“你敢付，我敢赔”计划。如果用户的资金被盗，将获全额赔付。这一保障让很多用户开始放心的进行线上支付。2017年7月26日，支付宝将这个安全保障计划从用户扩大到商家，从线上延伸到线下。如果商家的收钱码被恶意替换、调包，其损失的资金将能通过保险公司获得赔付。此外，如果是用户扫了可疑的二维码，中了病毒或木马导致支付宝账户的资金被盗，也能获得赔付。

据悉，这一计划的启动与武汉一位烧烤摊老板有关。武汉一烧烤摊的张老板在收摊时意外发现，摊位上收钱的二维码被人掉了包，顾客买单的钱被“截胡”，损失了一两百元。

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关键词：支付宝收款码

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