传滴滴将收购小蓝单车，做共享单车品牌

1月2日下午消息，今日据36kr报道，滴滴在近期完成对小蓝单车的收购，并且已经签署了收购协议，另外，已经投资了ofo的滴滴正在试图做自己的共享单车品牌。

滴滴方面未对此事进行回应，但有接近交易的内部人士向新浪科技透露说，滴滴确实有做共享单车的打算。

滴滴与ofo的矛盾

至今，ofo已经进行了至少8轮融资，而其中，滴滴参与了4轮融资，并在4月将ofo接入到App中，用户可直接在滴滴上面使用ofo的服务。但资方与被投公司的矛盾似乎已经在扩大。

去年11月，有消息曝出，滴滴向ofo派驻的三名高管已经“开始休假”。一位接近ofo高管团队的内部人士向新浪科技透露，“休假”消息暂无法确定，市场负责人南山前几日还出现在公司内。但是，滴滴系近日否决了戴威的多条决定，其中涉及新业务与收购等，“董事会层面存在分歧”。

ofo方也曾试图和滴滴撇清关系。在滴滴高管进驻ofo后，ofo公关总监史少晨表示：这跟滴滴没有任何关系，这个其实只不过是付强任职于滴滴，这只不过是一个巧合，跟滴滴是否是影响我们的管理和决策完全没有任何的联系。

滴滴与ofo的矛盾或许是滴滴独立做一款共享单车的先兆，一位滴滴的内部人士也向新浪科技确认了滴滴确认有做共享单车的打算。

小蓝单车的命运

在此之前，小蓝单车的资本传闻不断。据新浪科技了解，今年6月份，小蓝单车曾与摩拜以及某上市公司的基金都有并购或投资的交易打算，不过其后作罢。随后危机出现的10月，曾有消息称，永安行将收购小蓝单车，并已向小蓝单车打款1000万，以解决当下资金紧缺的问题，不过最后被证实的消息是永安行收购哈罗单车的交易。

今年11月，小蓝单车CEO李刚发出内部信，小蓝单车与拜客出行达成了战略合作，由拜客出行全权代理小蓝单车未来的运营，押金用户将免费使用小蓝单车，另外小蓝单车也将与拜客出行一同增加调度，让更多的小蓝单车与用户见面。

随后，新浪科技联系了拜客科技。对方称，公司暂未收到运营小蓝单车的信息，即便合作，也只负责线下车辆运营和维护，关于押金退款等其他费用类问题，需要联系原品牌公司。而这次交易更多的是战略合作，而非收购。