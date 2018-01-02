京东笔记本开年盛典：5折限量秒杀

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IT之家1月2日消息 2018新年伊始，京东就带来了笔记本开年盛典活动，活动提供爆款5折限量秒杀、轻薄本直降2018元、电竞本限时直降2000元等福利。
其中笔记本5折限量秒杀提供微星、神舟等多款产品，惠普暗影精灵3代Plus GTX1070吃鸡电竞本则直降2000元，VAIO Z系列20周年纪念版直降2018元。
另外，活动还提供多款笔记本秒杀、限量满减优惠券等，感兴趣的用户可以关注一下。
活动地址：手机 | PC
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