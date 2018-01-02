印媒：印度厂商造不出4G机型，中国手机取得压倒性优势

1月2日消息，据印度《经济时报》报道，在印度智能手机市场，由于印度本土公司没有支持4G的手机机型，再加上中国三大手机厂商（小米、OPPO和vivo）进行战略调整，中国手机厂商已经对印度厂商取得压倒性优势，完成了快速增长。

在2017财年，随着对印度本土智能手机厂商市场份额的蚕食，小米、vivo和OPPO在该国的销售额实现了将近七倍的增长，合计销售额增加了大约1960亿卢比（约合30亿美元）。不管是在产品上，还是在市场营销和渠道分销上，印度公司都跟不上中国厂商的步伐。

最新的监管文件显示，在截至2017年3月的一年里——第三个运营年份——中国三大智能手机公司在印度共计录得2252.7亿卢比，前一年则是291.9亿卢比。零售行业高管们认为，vivo和OPPO的销售额增长这一年可能有所放缓，但小米仍旧在快速攻占市场份额。

相比之下，进入印度将近20年的三星2017财年在智能手机市场录得3400亿卢比的销售额，同比增长27%。

事实上，分析师们估计，在2017年7月至9月的季度，三星和小米在市场份额上不分上下。

本土厂商缺乏4G手机

与中国厂商们形成鲜明对比的是，印度本土最大的智能手机厂商Micromax在2017财年营收下降42%，至561.397亿卢比，市场第二的Intex营收也下降30%，至436.408亿卢比。除了来自中国厂商的激烈冲击以外，印度公司还因为旗下产品组合缺乏4G机型而受到打击。

vivo印度公司vivo Mobile India——最新一批在印度公布财报数据的中国智能手机公司——在2017财年录得销售额617.33亿卢比，同比增长超过5倍。小米和OPPO早前也分别取得了超过7倍的销售额增长。

“在印度，小米、vivo和OPPO均在市场营销和渠道分销扩张上进行了巨大的投资，这反映在了它们现象级的增长和销售表现上。”在印度南部拥有270家门店的手机连锁店Poorvika Mobiles的CEO尤瓦拉杰·纳塔拉詹（Uvaraj Natarajan）指出。

另一家领先的手机连锁店CEO称，这一年，小米继续快速增长，OPPO和vivo的增长速度则承压。

“同时，另一家中国品牌商联想旗下摩托罗拉智能手机组合，这一年的销售呈现飙涨。”他说道。

在一位零售业高管看来，在印度，为了加速增长，OPPO和vivo现在都将重心放在基于亚马逊和Flipkart的在线销售上，一改早前以线下销售为主的战略。

小米印度公司主管马努·杰恩（Manu Jain）最近向《经济时报》表示，公司今年的销售额预计将会翻一倍。据市场研究机构IDC印度公司估计，在2017年7月至9月的季度，小米在印度的智能手机市场份额追平了三星，均占23.5%。联想摩托罗拉位居第三，市场份额为9%，vivo（8.5%）和OPPO（7.9%）分列第四和第五。

根据向印度公司注册局提交的文件，2017财年，小米印度公司营收从前一年的104.619亿卢比增长至837.933亿卢比；OPPO印度公司营收从93.374亿卢比增长至797.429亿卢比。

小米印度公司在该财年也实现盈利，取得16.386亿卢比，前一财年则是净亏损4.694亿卢比。提交给印度公司注册局的文件显示，vivo印度公司2017财年净亏损从16.629亿卢比收窄至11.166亿卢比。

vivo印度公司发言人称，在印度手机市场，公司在2万卢比至3万卢比（约合2044元至3066元人民币）价位的手机市场占据主导地位，从它上一季度的销售额和出货量可以看出明显的增长趋势。该发言人补充道，公司自信在2018年也能够延续这一态势。