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2018年全球智能手机产量预计15.3亿部：增速降至5%

2018-1-2 20:42:32来源：新浪科技作者：李明责编：马卡评论：

北京时间1月2日晚间消息，集邦咨询(TrendForce)今日发布报告称，2018年全球智能手机产量预计将达到15.3亿部，同比增长5%。

集邦咨询在报告中称，2017年中国智能手机品牌表现强劲，推动去年全球智能手机产量达到14.6亿部，较2016年增长6.5%。

展望2018年，全球智能手机产量增速将放缓，预计产量将达到15.3亿部，同比增长5%。报告指出，由于核心零部件的价格继续上涨，今年智能手机厂商将面临较大的成本压力。

网络配图▲

今年，中国智能手机品牌将继续维持相对强劲的增长动力，但由于市场趋于饱和，再加上来自苹果和三星的挑战，中国厂商的增速也将受到影响。为此，中国厂商需要拓展国际市场。

2017年，小米的智能手机产量增长了76%，除了通过实体店增加销售渠道外，在海外市场的拓展也是功不可没，如印度和印度尼西亚等新兴市场。集邦咨询预计，今年小米将继续拓展海外市场。

OPPO和Vivo在2017年的表现同样不俗，智能手机产量较2016年分别增长17.8%和19.5%。集邦咨询预计，这两家厂商今年的产量将有所下滑。

2017年，三星凭借中低端“J系列”产品的出色表现，弥补了在中国市场的失利，整体智能手机产量达到3.2亿部，同比增长3%。作为领头羊，集邦咨询预计，三星今年仍将领跑全球智能手机市场，但产量较2017年将下滑3%。

相比之下，iPhone X去年吸引了足够多的眼球，但苹果去年的整体智能手机产量较2016年仅增长3%。集邦咨询预计，今年苹果iPhone产量有望增长7.5%。

报告最后指出，2018年智能手机厂商将继续提升用户体验，专注于18:9全面屏、双镜头、前置广角镜头、以及人工智能应用等。在生物识别方面，屏幕下指纹识别技术有望在2018年下半年成熟。

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关键词：智能手机手机

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