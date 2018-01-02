绝地武士开战在即，瞧瞧这些星战周边

《星球大战：最后的绝地武士》即将在1月5日上映，虽然破10亿美元票房在即，国外媒体们影评也早已将电影剧透了个遍，但是忠实的中国粉丝们还是坚守着自己的本心，期待着在大银幕上，完成《星战8》的旅程。

不过，看不到《星战8》，并不意味着大家就要傻傻地苦等，要知道，对于全球星战迷的盛事已经有无数个品牌，推出了星战联名的周边。作为世界最大的IP之一，小到饮料早餐，大到收藏跑车，星战的周边，可谓是只有你想不到，没有你买不到！

联想Mirage AR头盔

看不到电影，我们可以走到星战的世界中去。联想在12月推出一款神奇的AR智能头盔Mirage，抛开它的一切性能不说，光是联想与迪士尼合作的星战系列游戏，就足以打动你的心。

打开《星球大战：绝地挑战》的游戏，戴上AR头盔，手握光剑，走进真实的星球大战策略游戏，与维达展开一场真实的战斗。

联想Yoga 920星战限量版

看起来，在一众科技公司汇总，联想对星战爱得最深，在头盔之外，他们还推出了星战版的笔记本Yoga 920。比Yoga910更轻、更薄的920的配置下，联想带来了银河帝国和反抗军两种风格，不论你站的是哪一队，都不用再纠结了。

百事可乐无糖星球大战系列限量罐

绝不放过潮流文化的百事可乐，当然不会错过《星球大战》的新片。在首映之前，百事可乐推出了它最新的星球大战系列限量罐。科技风的纯黑底色，配上黑武士、BB-8、R2D2、白兵等一些列形象。对于粉丝们来说，恐怕这将是他们最不舍得扔掉的可乐罐了吧。

英伟达TITAN Xp星球大战典藏版

还记得在爱活网看到的全国唯一一套英伟达TITAN Xp星球大战典藏版显卡吗？被制作成绝地武士和银河帝国两个版本，细心地用黑白两色包装起来，随盒附带的星战徽章。每一个细节，都在彰显限量和典藏版的地位。

日产星战主题车

这已经不是日产和卢卡斯影业的第一次合作，继《星球大战外传：侠盗一号》与日产推出了限量版Rogue之后，他们又在洛杉矶车展上，一口气出了7部合作的车型。

从沉默者战斗机演化而来的侧翼、从反派凯洛·伦处借鉴的车头、法斯马上尉的银色版本、露出小脑袋的BB-8，无不显示出星战的特色。

HJC RPHA11星战头盔

皮包铁比铁包皮更酷，不愿意开车，戴上韩国HJC品牌的星战特别版头盔，可能更符合机车党的心。

采用高级通风管道系统的高端型号RPHA11为基础的特别版联名头盔，难得没有挑选主角和正面角色，而是以Kylo Ren和Boba Fett两大反派为原型，黑暗的叛逆者们是不是很心动了。

三星限量版扫地机器人VR7000

要想走上人生巅峰，就让绝地武士为你扫地。三星在10月，就为《星战8》推出了配套的扫地机器人，让你完成这一夙愿。黑色的绝地武士、白色的暴风兵，被套在了POWERbot的头上，默默地为你规划路线，自动充电，完成一次又一次的清扫。他们还支持Alexa遥控，随便指挥暴风兵的机会，想必你是不会错过的。

飞利浦《星球大战》SW5700/07干湿两用剃须刀

想要BB-8每一天的陪伴？飞利浦将BB-8融化进了剃须刀里，不仅是常规版的BB-8，它还是今年特别的战损版。银色的手柄上，有着BB-8为星战留下的痕迹。

乐高：大头仔系列、最大千年隼号

爱自己动手装玩具的粉丝，一定不会错过乐高的星战系列，在曾经的经典之作后，他们一定会带来更多的限量积木。

初级爱好者们的大头仔，可爱的Rey和Kylo Ren，他们不仅有着脸上的疤痕，手里还都握着光剑，配上两只水汪汪的大眼睛，让人不得不带他们回家。

高玩们，抢到世界上最大的乐高千年隼号了吗？这个乐高历史上最大型，也是最昂贵的玩具，由7541块积木拼搭而成。作为收藏家系列的又一力作，让粉丝们疯狂不已。除了千年隼号，套装里还包括了莱娅公主、汉·索罗、楚巴卡等人物。虽然售价的800美元已经不便宜，但如果你现在想收，恐怕要付出更高的代价才行。

Hot Toys：BB-8、BB-9E模型套装

就算不是星战迷，BB-8也早就在不断的刷屏中，萌化了路人的心。在《星战8》总全新亮相的维修机器人BB-9E，则有着迎头赶上的趋势，就连它的模型，也已经开始虏获人心。

去年11月开始，Hot Toys推出的BB-8与BB-9E的模型套装开始接受预定，1:6极为精细、终于原型的两款机器人模型将在今年初发售。和BB-8一样，BB-9E也采用强力吸铁石和不倒翁式的自动平和设置。这对可爱的CP又将占领一大波人的展示柜了。

Sphero：BB-8、R2D2、BB-9E

只是呆呆地坐着，怎么能显示星战的能力，Sphero的玩偶，可以能拆、能跑、能指挥的。链接上了APP，戴上控制原力的手环，被做旧的战损版BB-8就能在你家圆滚滚地跑来跑去。善良勇敢的R2D2一边还站着反派BB-9E，吸不了猫的各位星战迷们，吸这套机器人也就足够了。

Medicom Toy x Star Wars玩偶

日本著名的玩具厂商，也在12月中，推出了全新的《星战8》系列玩偶，冲锋队员芬恩（Finn）已经上架。

精细的造型，还包括了脸上的3道划痕，1000%（37000日元）和400%（8800日元）的不同版本，也非常照顾各位因为星战而早就榨干的荷包。

Onnit x星球大战健身产品

专注于健身房和健身器材的美国Onnit，也加入到了联名之中，用维达的脸替换掉黑漆漆的哑铃头，瞬间干劲十足。

一套系列包括3款50、60、70磅俄罗斯壶铃，20磅的实心球，和一条瑜伽垫。

“来人势刃”武士刀光剑

来自电影公司的官方周边，请到了日本传统的工匠“藤原兼房”，为《星战8》打造了这一把武士刀版本的光剑。

以传统的日本刀为基础，采用光剑的手柄设计，并在刀刃中加入了极光的元素。不过，就算你再爱这把刀，也很难买到，因为它正和电影资料们一起在日本的岐阜県関市展出中。

一心堂星战面膜

前段时间风靡自拍界的一心堂动物面膜，在京剧脸谱后，又找来了星战的5位成员。不用太在乎面膜的保湿水平，可爱又吓人的图案造型才是自拍最佳搭档。维达、达斯·摩尔、C-3PO、楚巴卡、暴风兵，你最想淘到的是哪一款呢？

rag & bone星战主题系列

卖星战头像T恤的厂家不少，但是发布一些列的合作服饰的却很不多见。如果你是忠实粉丝，那么rag & bone的系列服装绝对会完整你的故事。

在一贯的出色剪裁之外，加入了星战的一些小心机，银河帝国与义军同盟都能在其中找到自己的对应。绝地版的RB1 Force球鞋，就更是蜈蚣星人的必入款啊。

Columbia星战系列

大冷天地排队看首映，穿上户外品牌Columbia为你们设计的《星战8》周边是不是非常应景呢。这套以《星球大战:帝国反击战》中的霍斯战役为灵感，设计了3件外套。卢克·天行者回波基地夹克让没有星战汤汤的你，一样能感受到温暖。 莱娅·奥加纳回波基地夹克，让你成为有美妙曲线的皇室公主。汉·索罗回波基地大衣，有着帅气的一体式设计和使用的口袋，让你的飞船驾驶技术瞬间爆棚。

Christian Louboutin星战系列高跟鞋

直男向的星战周边实属常态，就连服装品牌的星战周边，也更倾向男装，不过，12月底，以“红底鞋”而风靡全球的法国奢侈品鞋履品牌Christian Louboutin却发布消息，要与星战合作，推出特别版的联名高跟鞋。不过，随着女性角色在《星战》电影中的重要性日益增加，为剧中的女性角色们打造一双专属的战鞋，也迫在眉睫。

不过，究竟能不能踩着10厘米的红底鞋，在战场上挥舞光剑，就要看女英雄们的本事了。

迪士尼星战公园 Star Wars Land

最让星战迷高兴的，也许是这个不能带回家，希望能时时刻刻住在里面的星战乐园。15年，嗲回你就在D23展会上，公布了建造星战主题乐园的计划，17年，CEO Bob Iger 又在投资者电话会中，透露了19年开园的消息。

坐上千年隼号，翱翔在星球宇宙之间的梦想马上就要实现了。