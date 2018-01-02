视频：2018年最值得期待的10款游戏

2017年终于过去，2018也终于来到了，过去的一年里，游戏圈有惊喜也有失望，有佳作也有败笔，而接下来的一年里也仍然有不少激动人心的新作，那么有哪些游戏是最引人注目，吸引了玩家们最多的目光呢？大家就和WatchMojo一起来看看吧。中文字幕由游民星空字幕组提供。

2018最值得期待的10款游戏：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

2017年对BioWare和EA来说都不怎么好过，前者年初的《质量效应：仙女座》让玩家们大失所望，后者整年都没能拿出质量过硬的作品，其游戏中的微交易系统更是招致了玩家们的大量差评。但2017年的E3上他们所展示的《圣歌》仍然让不少玩家为之心动，而且游戏的玩法元素看起来和《命运》系列很像，游戏将允许最多4名好友在同一个开放世界里畅游。随着BioWare在玩家们心中的声望跌到了谷底，《圣歌》或许会是决定他们生死的一款作品。

近年来开放世界也是玩家们的热门之选，2017年也涌现出了《塞尔达传说：旷野之息》和《地平线：黎明时分》这样的开放世界佳作，但提到开放世界，大家绕不去的话题就是《GTA》和R星，而R星也终于要在《GTA5》发售的5年后，带来他们的新作《荒野大镖客：救赎2》了。《大镖客》初代中那个西部世界就已经给玩家们留下了非常深刻的印象，玩家们也早就按捺不住对于续作的渴望了，而开放世界作为R星的拿手好戏，这款游戏似乎看起来没有理由会让大家失望。

除了开放世界，专注讲故事的线性游戏也是许多玩家的最爱，电影化的叙事手法、跌宕起伏的剧情、富有层次的人物形象都让不少玩家沉醉其中，而要说现在最会讲故事的工作室，那么顽皮狗肯定是其中之一。他们不仅大胆地为末期PS3制作游戏，还在当时选择了制作一款全新的IP，最终更是给出了《最后生还者》这款让人大呼过瘾的经典作品。而《最后生还者2》也即将面世，游戏的两部预告片公布过后，这款游戏也更是将玩家们的期待推到了顶峰，虽然游戏目前还未公布官方发售日，但其发售窗口也落在了2018年底到2019年初，就让我们期待是前者吧。

当然了，2018年值得期待的游戏还有很多，《怪物猎人：世界》、《孤岛惊魂5》、《蜘蛛侠》、《王国之心3》，在这里我们也没法一口气说完，大家心目中最期待的游戏是哪一款呢？在评论中谈谈你的选择，和大家一起分享吧。

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