2018年，苹果需要努力解决这些问题

除了新iPhone，新iPad，HomePod等一系列硬件值得我们期待之外，苹果的2018年还能给大家看到怎样的惊喜？下面是外媒venturebea提出的十个未来建议，这些建议也代表着多数苹果产品使用者和潜在消费者的需求。明年的苹果新品会呈现出哪些发展趋势呢，让我们一起来看看。

让iOS设备自动适应汽车、办公室和家庭

2015年，苹果在iOS 9上推出名为“Proactive”的新功能，能够根据用户的行程安排及使用习惯，在合适的时间向用户提供合适的信息。被认为是与谷歌Google Now相竞争的一个项目。随后两个版本的iOS中（iOS 10和11），我们还没有看到苹果在Proactive实现更大野心。但做好这个项目的意义非比寻常。

举个例子，根据用户启用定位服务、蓝牙配对以及Wi-Fi/蜂窝连接这些情况，一个理想的智能iPhone设备应该知道可以据此判断你什么时候在汽车上，什么时候到了办公室，什么时候在家里呆着，从而能够遵循预定义的“场景规则”。

比如当你坐在私家车上，iOS可以为你直接将音乐库连接到汽车音响，不需要用户再进行手动设置。同样，当你回到家中，则启用预设好的“家庭”配置文件，让iPad自动连接到最惯用的扬声器系统或卧室电视，而“办公室”可以自觉帮你将新接收到的文件AirPods到办公设备，并自动打开特定的（你经常使用的）办公应用程序。

用户还可以创建适合自己生活的特定场景的配置文件，由位置、时间或与某些配件配对而触发，然而我们手上的iOS设备将会相应地运行。

让iPod这个品牌活下去

截止至2017年iPod Shuffle、Nano和Classic都已经失去，iPod这个家族只剩iPod Touch仍然活着。尽管独立媒体播放器大势已去，但iPod还是一个坚实的品牌，如果让它就此消失，实在可惜。在专门的良好营销和第三方软件团队支持下，iPod Touch可以很容易地重新调整，作为一款掌上便携娱乐休闲设备存在。过去不到一年的时间里，任天堂Switch证明了这个市场还有多大的潜力存在。毕竟今后苹果如果精简iPad产品线，iPad mini可能不再是入门级的选择，但事实上，儿童和有儿童的家庭可能更希望有一台更小的、更易用的触屏iPod。当然，把iPad mini定位调整，让它加入iPod家族也无不可。

另外，苹果公司可以简单地将iPod Touch重新定位在智能家居系统中，作为一个专门的带触摸屏的遥控器存在，这个遥控器可以全家人使用，这样就不用贡献出你的私人手机。操作系统，应用程序和芯片都是现成的，所需要的改进是一个全新的屏幕和接入Homekit，让iPod继续在不需要大量计算和高性能的场景中，继续发挥作用。不知苹果有没有这个打算。

简化iPad、iPhone和Apple Watch系列

由于iPad系列中有9.7英寸和10.5英寸的竞品，而且每种产品都有Wi-Fi和Wi-Fi + Cellular版本，所以iPad阵容显得十分庞大。同样，iPhone系列现在包括八个不同的设备，其中不少是增加“可选项”而存在的，比如iPhone 6,7,8。Apple Watch的版本也是多得让很多入门用户根本搞不清，多种系列，多种尺寸，再加上各种材料的表带和品牌表带，琳琅满目的同时，可能也会让人眼花缭乱。

所以每次谈到苹果的几个产品系列，我们都会讨论它将如何去简化产品线。以iPad为例，在普通版和专业版中保留三台iPad（比如9英寸/ 11英寸/ 13英寸），只为专业版集成蜂窝网络或者专门加大容量。2018年新iPhone只需要推出不同的屏幕尺寸就可以。

苹果手表未来可以精简成两种：Series 3和Series 4——各有两种尺寸，铝/钢/陶瓷材料。多种多样的表带则用来提供个性化和定制化。

改变Apple TV的尴尬现状

这一点和国内用户关系不大，因为Apple TV在国内基本毫无竞争力。而即便是在美国，1.68亿互联网电视用户中，选择使用智能电视的最多，其余则倾向于选择Roku、亚马逊以及谷歌的机顶盒，而不是买Apple TV。

Apple TV没有竞争力的主因是售价太高，内容太少。即便是号称最棒的电视盒Apple TV 4K，它目前还没有一个App支持播放4K HDR原盘，4K视频应用和720p以上的流媒体应用也很少，对于很多超清发烧友而言显然就不是最好的选择了。除非2018年苹果给开发者们一个很大的刺激，否则Apple TV的内容还是会继续匮乏无比。

提高MacBook Pro电池的性能

使用2016年和2017年款MacBook Pro的用户都知道，在大多数情况下，它们的续航能力并不理想，在需要开启多个第三方App的时候，电池电量呈级数往下掉。根据彭博社的报告，苹果为了让旧款MacBook Pro和新系统性能达到平衡，选择了一个过渡型的电池方案，留下了MacBook Pro续航不理想的缺陷。

苹果应该提供一个解决方案，比如一开始就为不同的MacBook设备（包括iPhone也是）规划好分层次的电池管理机制。正如iPhone 6系列降频门轰轰烈烈的集体诉讼最后让苹果不得不出来解决问题一样，苹果总不会想MacBook Pro的买家也整一出这个吧？总而言之，吸取2017年最后的教训，苹果该好好优化电池管理芯片了。

让Siri成长更多能完成更多任务

未来一年是AI年，这点没有人会质疑。在几乎所有大公司和大品牌都在主打人工智能的时候，苹果毕竟加快改进和扩展Siri的能力，让它足以和强大的AI对手竞争。尤其是智能家居市场兴起的前景下，Siri能否更加聪明、贴心、接入更多场景变得至关重要，亚马逊和谷歌的产品（Echo Dot和Google Home Mini）已经非常清楚地显示了这一点，并且正在创下破纪录的硬件销售和应用下载成绩。要知道，2017年圣诞期间，iOS最畅销的的App是亚马逊智能音响Echo Dot的配套设置应用——Alexa。

苹果走高端定位的HomePod即将在2018年入局，能不能带来同样的影响，大概要看Siri在上面的发挥了。

重振苹果配件市场

在过去多年里，苹果一直坚持着“独家配件”的市场方针，对配件开发商的支持限制在“给我付钱，遵守我的规则，为我制造独家配件，然后卖给我的客户”。对于用户来说，苹果MFi认证是一个比较讨厌但是又不得不去关心的标识。

但是这近两年，苹果类似的做法无论是对消费者还是对开发人员来说，效果都很不好。不管是电源适配器还是数据线还是转接线，苹果一度繁荣的配件市场正在大幅衰退，大量的用户选择其他知名品牌或者“山寨”厂商那里寻找价格更合理的替代品，2018年可以预见到，随着AR、VR、AI和其他颠覆性技术的蒸蒸日上，苹果需要全面改革其配件许可业务，更开放地与配件商合作，而不是试图控制他们。

跨平台整合Mac和iOS应用

根据2017年12月的一份报告，苹果计划统一macOS和iOS应用，他们未来会发布新的开发工具，让开发者只专注开发一个程序，而这个程序能够自适应iPhone、iPad和Mac平台，以期通过这种方法，振兴严重缺乏活力的Mac App Store。

这个计划到底是不是真正有利于Mac用户，目前还存在很多争议。当然，如果苹果可以很好地处理一个程序两套UI的配置，让开发者做出尽可能多样而又清晰的交互层面，让iOS应用能够在Mac上也能通过键盘、鼠标、触控板进行操作，并且不用纠结需要购买多个版本的问题（一个通用版搞定一切），应该会受到用户的欢迎。

推出一款触屏Mac

多数人都很想要一台这样的Mac电脑，它的屏幕牛逼，而且可以直接触控操作。可惜苹果一直没想明白，新款MacBook Pro尴尬的Touch Bar触控条尴尴尬尬，既不能让人完整地“触摸”，又需要在使用的时候分散精力兼顾屏幕，反倒是微软拿出了一台生产力爆表的触屏设备。所以现在是时候给Mac加上触摸屏了，可以触摸的屏幕，加上可以放置便捷小工具的触控条，以及手感优秀的触控笔，它们会给用户带去使用快乐的。

改善公关部门修复用户关系

不管是有意还是无意，苹果似乎总显得容易无视少数用户的声音，当有消费者率先提出对产品或者系统存在问题的质疑批评时，苹果公关部门仿佛永远不会知道。直到事情闹得更大，变成一大群用户集体抗议，或者闹到诉讼的地步，才发出声明。天才吧看起来是一个向用户伸出援手的“机构”，但是缺乏主动与用户沟通的渠道，比如更广泛的社交平台，更亲民的公关运作，从2016年的iPhone自动关机到2017年的降频门事件，这个问题也被暴露了个十足。

苹果公关总是不能有效的引导合理消息，公众们便会愈加关注那些苹果的负面消息，而这样会给消费者带来更深的误解。新的一年，苹果要是想保持消费者心目中优质企业的形象，那么就该好好整顿公关部门，利用不同的平台，建立更加开放的信息交流反馈渠道以及快速的事件响应机制。