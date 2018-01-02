福布斯：庞大IPO做礼物，小米今年将迎来“成人礼”

据《福布斯》杂志北京时间1月2日报道，小米公司在去年扭转颓势，手机销量恢复增长。小米不仅在国内重整旗鼓，还在印度智能机市场取得了爆炸性增长。多个媒体报道称，小米计划在2018年上市，估值至少500亿美元，有望成为今年最大的科技公司上市交易。《福布斯》称，随着首次公开招股(IPO)的启动，小米将迎来“成人礼”。

以下是文章摘要：

目前距离小米在2011年8月推出首款智能机才过去7年时间。现在，小米准备以至少500亿美元的估值启动IPO。路透社称，小米今年的IPO有望成为“全球最大科技公司上市”交易，“1000亿美元估值也不是一个疯狂数字”。

在2014年完成上一轮融资后，小米的估值约为460亿美元，是当时估值最高的科技创业公司。风投公司CB Insights的数据显示，在闪购和社交媒体宣传的推动下，小米现在是世界第三大“独角兽”，仅落后于Uber、滴滴出行。尽管没有对IPO时间表发表评论，但是小米创始人兼董事长雷军近期在世界互联网大会上表示，他希望把“中国经营理念移植到其他国家”。一次时机恰当、成功的IPO可能会为小米带来扩张所亟需的资金支持。

2017年卷土重来

在过去几年经历了几番起伏后，小米在2017年取得了长足的进步。在新机型和直销模式的推动下，小米去年第二季度在中国本土智能机销量超过了苹果公司。

雷军

尽管大部分小米手机都在线上销售，但是小米在过去一年加快了开设实体店的速度。实体店为消费者了解小米产品，获得售后服务提供了更多接触点。小米计划到2019年时开设1000家“小米之家”，是苹果全球商店的两倍。雷军相信，“新零售”加上电商将帮助公司实现在今年出货1亿部智能机的目标。

与此同时，小米在不断增长的印度智能机市场也取得重大进展，去年第三季度的智能机出货量同比增长逾290%。市场研究公司IDC认为，小米手机出货量的突飞猛进得益于小米之家实体店、小米授权零售店的大幅扩张以及小米与主要零售商达成的合作。

目前，小米是印度第二智能机厂商，仅次于三星。但是，市场研究公司Counterpoint Research认为，小米有可能在近期超越三星成为市场领头羊。

产品线扩大

除了大举进军其他国家外，小米的成功还得益于产品线扩大到80多款产品。“用户制造出了口口相传效应，并成为小米的粉丝，这不仅局限于智能机，还有电视机以及许多智能家居产品，”纪源资本管理合伙人童士豪称。

小米印度智能机市场份额不断接近三星

市场研究公司IDC发布的报告显示，去年第三季度，小米可穿戴设备出货量首次与Fitbit打平，领先苹果公司的Apple Watch。小米还在去年初推出了智能鞋，但只针对中国市场。小米最近还与百度公司在人工智能(AI)和物联网领域达成合作。双方将利用百度的DuerOS AI平台加强小米电子产品和智能设备的用户体验。

IPO估值受质疑

不过，根据小米在过去一年取得的成绩，其庞大IPO估值受到了香港中文大学商学院教授李兆波(Simon Lee)的质疑。“如果考虑到它的营收水平和盈利能力，我感觉500亿美元的估值太高了，”李兆波称，“从市销率来看，这根本不合理。”

但是从上市发行人的角度看，现在上市再好不过了。“股市仍在高位运行，IPO的总体目的还是融资，”他表示。