你的Linux系统用户名，可能会触发Steam反作弊机制

为了防止玩家在网络对战中作弊，游戏厂商往往会通过反作弊软件来监测并封禁开挂者。不过，这些反作弊软件有时也可能会“反应过度”。

在Valve推出的《军团要塞2》中，有些作弊者会使用一种名为“Catbots”的自瞄挂，用来自动瞄准视野内敌人的头部。通常来说，这类挂都会采用类似“catbot 1574”之类的名字，而遇到它的其他玩家大多时候也只能自认倒霉。

对于这种暴力外挂，Valve自然会不遗余力地试图将它们的使用者全部清除。然而根据GitHub论坛用户反映，一些Linux用户可能会因为系统用户名而遭到Valve的封禁。

有用户表示，他在从未使用过任何作弊软件的情况下，Steam账户仍然遭到了反作弊系统的封禁。而另一位用户则称，他也遇到了类似状况：“我在一台虚拟机上安装了Ubuntu，将系统命名为catbot-918并安装了Steam，结果不到一个小时后我就收到了被封禁通知。”

经过分析，一名GitHub用户表示这种情况实际上是由系统用户名所引起，当玩家的系统用户名带有“catbot”一词时，就会被Steam判定为作弊者并封禁该用户。

虽然Valve净化游戏环境的初衷是好的，但这样仅凭用户名进行一刀切式的作弊判断，确实为一部分Linux用户带来了困扰。