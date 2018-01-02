饱暖思淫欲，富后寻祖宗。

今天，2018年开工第一天，孝子刘强东就在微头条发了一则“寻祖公告”（为了醒目，我们格外加了粗）——

家族解放前系湖南省湘潭县刘氏族人，太爷爷在此出生，后因故移居江苏！因太爷爷和爷爷去世较早，目前只留下有限信息—湘潭刘氏钟灵堂，父亲大人吩咐希望能够找到自己的家族族谱，请老湘潭县的刘氏族人互相转告，万分感谢！

刘强东还额外附了一张图作为补充，称“湖南老湘潭县在解放前的区位非常大，比今天的湘潭市似乎都要大！所以不一定在今天的湘潭市范围！请湘潭以及周边所有刘氏宗祠族人帮忙提供线索！联系邮件：wangchenlu@jd.com”。

另外，需要注意的是，根据他微头条显示的地址，此时的刘强东人在香港。昨天他老婆章泽天还在Instagram上秀出了跟刘强东的新年第一吻，头戴蓝色牛犄角的刘强东亲吻着戴着皇冠的章泽天，很有可能俩人是在香港跨的年。

另外，香港有很多宗祠，也有很多算命抽签的，不知道刘强东是不是带着老婆一起去求签去了。

在刘强发的这条微头条的评论区，网友们炸了锅，积极踊跃发言，各种款式的都有：

说句实话，刘强东开网上寻找祖宗之先河，令我们十分震惊之余，感念于刘强东是个难得的大孝子，不免想帮他寻找他祖宗。

他祖宗所在地湖南省湘潭，想必大家都不会陌生，这里是开国领袖毛主席的出生地。毛主席于1893年12月26日出生于湖南省长沙府湘潭县韶山冲。如此说来，刘强东祖上跟毛主席应是同一个地方的，甚至说不定是乡邻。这很重要。

湘潭称得上“人杰地灵”，出过不少伟人巨匠，除了毛主席，还有：

所以，湘潭实乃风水宝地也，百年之后，如果刘强东入了湘潭，大概也会出现在上面的名单里。

另外，最近寻找祖宗寻到湘潭的不止刘强东，还有因《芳华》票房过10亿而春风得意的冯小刚，他父亲出生在湘潭盐埠涓江村，后来来了北京，再后来他父母离异，按照冯小刚的说法：“小时候父母离异，我跟了母亲嘛，在母亲的“仇恨”教育下对于父亲的家乡嘛……”他很少跟人说他祖籍是湘潭，但今年10月19日，冯小刚还是领着太太徐帆回了一趟老家。当地的领导和乡亲们非常之重视，有图为证：

如今操着一口宿迁腔的刘强东为了满足老父亲的夙愿也走上了寻宗认亲之路。刘强东自发达以来，一直有一个人设，就是“宿迁人民的好儿子”，把京东的呼叫中心等设在宿迁促进了当地就业，给宿迁捐图书馆，回家给村里的老人发现金，前两天还专门跑到村里招工，说是只要愿意来京东上班就来者不拒。多么好的宿迁人民的儿子啊。这么好的儿子，估计湘潭人民也得抢着要吧。

为了帮刘强东寻找祖宗，我们搜了全国的刘氏家谱字辈，结果真的是五花八门，全国各地都有。这时候我们又回到了刘强东的那则“寻祖公告”，刘强东说他家族已知的辈分是“忠义志强，福玉安详”，按此，刘强东是“强”字辈，他父亲是“志”字辈、爷爷是“义”字辈，太爷爷是“忠”字辈。刘强东又说“家族解放前系湖南省湘潭县刘氏族人，太爷爷在此出生，后因故移居江苏”，这意味着当时他太爷爷在湘潭的时候是“忠”字辈是不会有错的，而后面包括刘强东的字辈则可能是他太爷爷来到宿迁后按照自己的意思拟定的。

我们在刘氏家谱字辈里搜“忠”搜到7个结果：

根据结果，3个在江苏、2个在湖北、只有1个在湖南，还有一个不知是哪儿（详见第44条）。而在湖南的刘氏家谱显示的“华容”应该说的是湖南省岳阳市华容县，两个城市中间还隔着一个长沙，车程大约要200多公里。

我们不死心，又输入了刘强东爷爷的字辈“义”，我们的推理是，刘强东的太爷爷显然是知道自己的字辈的，按照乡里乡亲（如果全村都是刘氏）之间的交流，你很容易知道长辈和晚辈的字辈，如果刘强东的太爷爷是年轻的时候才来到如今的江苏宿迁宿豫区来龙镇光明村的话，他肯定是记得自己晚辈的字辈是什么的，至少儿子的应该不会有错。因此我们按照这种推理，又检索了“义”，有12个搜索结果，结果无一是湖南的。

我们仍不死心。我们也没忽视刘强东的存在，搜“强”得到2个结果，其中有一个是跟他太爷爷在同一个宗族里，但中间差了八辈，这就太不科学了。

如今看来只有一种可能，那就是我搜到的这份刘氏字辈表单里没有记载刘强东他太爷爷那个家族的。

但我们还是不死心，有什么比帮刘强东找到他祖宗更重要的呢？刘强东说了，现在的湘潭跟他太爷爷在的时候的湘潭不一样，过去大得多，如今的湘潭只有5006平方千米，2016年的时候才280多万人，他太爷爷是解放前来到江苏的，湘潭市是1949年8月份得到解放的。我们百度了一下，1983年前是按照建制划分：

1983年后是按照区划沿革下来的：

综上我们可以看出，湘潭县在清朝到1949年之间属于长沙府，后来经过多次切割。

其中我们注意到，1983年8月，湘潭地市合并，将其原湘潭地区的浏阳县划归长沙市，醴陵、攸县、茶陵、酃县划归株洲市，湘潭、湘乡两县划归湘潭市，全市辖湘潭、湘乡两县和雨湖、岳塘、湘江、板塘、郊区五个区。

这就意味着，刘强东他太爷爷在的时候的湘潭，有一部分被划给了长沙，有一部分被划给了株洲。这就增加了寻找的难度。

再看，1984年，将湘潭县的银田镇和韶山区划出设立县级韶山区，由湘潭市管辖，1990年韶山撤区建市，仍由湘潭市管辖。随后的几次调整，虽然又把一部分地划给了韶山，但也属于湘潭市内部的切割调整，总之，无碍我们帮刘强东寻祖。

综合来看，刘强东他太爷爷的湖南老家除了可能在现在的湘潭市外，还有可能在长沙和株洲，所以强东可以再把寻找的范围扩大点儿。

到了这里我们就放弃了吗？这不是我们想要的，我们不能气馁，刘强东还透露了哪些有价值的信息呢？有！那就是“刘氏钟灵堂”，但我们一百度发现全是关于刘强东今天发的寻祖公告的信息，除此之外能搜到“钟灵堂”字样的，只有《天地会“钟灵堂”布币之我见》了，但这明显不对啊。

到这里，我们根据刘强东提供的信息，已经把能搜的都搜了，除非刘强东再多给我们一些有用的信息。我们只能建议刘强东再把寻祖的范围从湘潭市扩大到长沙的浏阳和株洲的醴陵、攸县、茶陵、酃县。

现在我们只恨解放前没有互联网，耽误了刘强东寻找祖宗的大事儿。

但我们现在还是可以靠互联网来寻祖的，如果湖南的同学看到了刘强东的“寻祖公告”或本篇文章，你可以发邮件给wangchenlu@jd.com，相信以刘强东出手之阔绰，必有重谢。

相信继“宿迁人民的好儿子”之后，刘强东也会成为“湘潭人民的好儿子”。