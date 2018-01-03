苹果收购加拿大初创公司Buddybuild，将加入Xcode团队

1月3日凌晨消息，近期，苹果公司收购了一家位于加拿大温哥华的创业公司Buddybuild，该公司主要为开发者提供持续集成、持续部署、和用户反馈平台等服务。

根据Buddybuild官网显示，它是一家“为开发者提供持续集成、持续部署和用户反馈平台”的公司。换句话说，Buddybuild给开发者们提供一些工具，可以让他们快速又简单地在GitHub、BitBucket、和GitLab等平台上开发应用。

整个Buddybuild团队将加入苹果公司的Xcode工程组，通过将Buddybuild集成到Xcode中，“为整个iOS社区带来更好用的开发者工具”。

Buddybuild在一份声明中称：“我们非常高兴地通知您，整个Buddybuild团队现已加入苹果公司的Xcode工程部门，将为iOS社区提供令人惊叹的开发者工具。同时，我们以自己是一家加拿大公司而感到骄傲，所以我们也很高兴能继续留在温哥华这个开发者和工程师聚集的城市。”

Buddybuild将继续留在加拿大温哥华运营，并将为已有客户继续提供服务。但不再接受新的客户。在此次收购结束后，Buddybuild将在2018年3月1日后不再向客户提供现有的免费版本和Android应用开发工具。

Buddybuild提供的分析套件将很好地融入到苹果已有的TestFlight工具中去，期待在今年六月份即将召开的WWDC 2018中能了解到更多相关信息。