无法获美监管部门批准，蚂蚁金服放弃收购速汇金

美通社北京时间1月3日报道，蚂蚁金服和汇款公司速汇金(MoneyGram)在周二联合宣布，在无法获得美国外国投资委员会(CFIUS)的必需批准后，双方已彼此同意终止修订后的合并协议。两家公司表示，为了消除CFIUS的担忧，他们已经做出了大量努力。

蚂蚁金服和速汇金同时宣布，双方将在汇款和数字支付市场的新战略计划上携手合作，帮助每家公司实现让全球消费者享受更好汇款服务的目标。根据新达成的战略业务合作，蚂蚁金服和速汇金将探索和制定计划，整合双方在汇款和数字支付市场的能力，把提供给各自客户的对用户友好、反应快速以及低成本汇款服务带到中国、印度、菲律宾和其他亚洲市场以及美国、全球重要地区。

速汇金CEO亚历克斯·福尔摩斯(Alex Holmes)表示：“自从我们在近一年前首次宣布与蚂蚁金服达成协议以来，地缘政治环境已经发生了显著变化。尽管我们已经尽最大努力与美国政府合作，但是现在很明显的是，CFIUS将不会批准这笔合并交易。我们对于终止这笔颇具吸引力的交易感到失望，它原本能够为我们的股东创造巨大价值。”

蚂蚁金服国际业务总裁道格拉斯·费根(Douglas Feagin)称：“在我们继续达成新合作，追求把创新服务带给我们生态系统的机会之际，我们依旧对蚂蚁金服的未来全球前景感到激动和鼓舞。与速汇金达成的这一新战略合作将为我们的生态系统增加一个具备全球汇款能力的合作伙伴。尽管蚂蚁金服无法与速汇金建立直接所有权关系，但是我们期待与速汇金密切合作，让更多人使用我们的平台，尤其是全球无银行账户和服务水平低下的社区，为我们的用户创造更优质的体验。”

2017年4月16日，蚂蚁金服和速汇金宣布达成修订后的合并协议。根据协议，蚂蚁金服将以每股18美元现金收购所有速汇金流通股。根据合并协议，在协议终止后，蚂蚁金服将向速汇金支付3000万美元的“分手费”。

在这一消息宣布后，速汇金的股价一度大跌近9%。